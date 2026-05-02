LeBron lidera a los Lakers a siguiente ronda, unos épicos Pistons y Hawks fuerzan el séptimo partido

Publicado por Víctor Mendoza 2 de mayo, 2026

Con un LeBron James decisivo, Los Angeles Lakers culminaron el viernes la eliminación de los Houston Rockets con un rotundo triunfo por 98-78, en una jornada de playoffs de la NBA en la que Detroit Pistons y Toronto Raptors sobrevivieron con épicas victorias.

Los Pistons, que remontaron 24 puntos de desventaja ante los Orlando Magic, y los Raptors, que vencieron a Cleveland Cavaliers con un inverosímil triple de RJ Barrett, forzaron el séptimo y definitivo partido de sus series de primera ronda.

Los Lakers superan la primera serie por primera vez en tres años

Los únicos en sellar el boleto este viernes fueron los Lakers, que aplastaron por 20 puntos a los Rockets en su propia cancha para zanjar la serie por 4-2. El equipo angelino, cuarto sembrado, tendrá ahora un desafío mucho mayor al enfrentar en las semifinales de la Conferencia Oeste a los Oklahoma City Thunder, primer cabeza de serie.

Los Lakers tendrán que medirse a los vigentes campeones con la posible baja de su máxima figura, Luka Doncic, lesionado desde hace un mes. Aun sin el esloveno, máximo anotador de la temporada en la NBA, los Lakers fueron capaces de superar a unos Rockets que tampoco contaron con su líder, Kevin Durant, en cinco de los seis episodios de la serie.

Tras la derrota del miércoles en Los Ángeles, los Lakers no concedieron más margen a la sorpresa y este viernes dominaron de principio a fin con una majestuosa actuación de LeBron, que logró 28 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

"Mi misión siempre ha sido la misma y es salir ahí afuera e intentar dominar", subrayó James en declaraciones recogidas por AFP. "Obviamente soy quien tiene más experiencia en el equipo y playoffs, así que sé cómo puede desarrollarse una serie. Sólo intento transmitir confianza a mis compañeros".

LeBron tuvo como mejor aliado en ataque al japonés Rui Hachimura, con 21 tantos. Además, el escolta Marcus Smart logró 7 puntos, 7 rebotes, 2 robos y 2 tapones siendo fundamental en una defensa que asfixió por completo el ataque texano.

Los Lakers solventaron así la primera ronda después de caer en esa instancia las dos últimas temporadas. Para los Rockets, en cambio, la eliminación culmina una muy decepcionante temporada en la que partían como fuertes aspirantes tras el fichaje de Durant.

Orlando se autoinmola en casa

Los líderes del Este, Detroit Pistons, se impusieron en la cancha de los Magic por 93-79 para colocar el empate 3-3 global en la serie. Para desesperación de sus aficionados, Orlando le facilitó el trabajo con un colapso ofensivo que le llevó a anotar solo 19 puntos en la segunda mitad.

Los Pistons serán anfitriones del juego decisivo el domingo con todo a favor para acabar con casi dos décadas sin superar una ronda de playoffs. En caso de victoria, los Pistons se convertirán también en el decimocuarto equipo en la historia en remontar una desventaja global de 3-1.

"Nunca hay que darse por vencido, así de simple. La garra de Detroit es de lo que hemos estado hablando todo el año", declaró Cade Cunningham, quien volvió a liderar a los Pistons con 32 puntos, 19 de ellos en el último periodo.

Los Magic parecían tener la clasificación en el bolsillo al descanso, cuando dominaban por 22 puntos (60-38) después de un primer tiempo impecable. Pero los Pistons resurgieron inesperadamente hasta levantar 24 puntos de desventaja, lo que ningún equipo visitante había logrado en un juego de eliminación.

Tras una furiosa racha de 24-1, Detroit estaba por delante 80-72 a seis minutos del final frente a unos Magic en cortocircuito con hasta 23 tiros de campo fallados consecutivos.

Un agónico triple en el último segundo de Barrett fuerza el séptimo partido para Toronto

El vencedor del duelo final chocará en semifinales del Este contra el ganador de la serie entre Raptors y Cavaliers, que también vivirá su desenlace el domingo. Toronto colocó el empate 3-3 al vencer por 112-110 a unos Cavaliers que dejaron escapar la clasificación tras remontar 15 puntos en contra.

Scottie Barnes, con 25 puntos, fue el máximo anotador de los Raptors aunque el héroe acabó siendo RJ Barrett (24), jugador nacido en Toronto. Los visitantes dominaban por 110-109 a 10 segundos del final de la prórroga pero una pérdida de Evan Mobley concedió una última posesión a los locales.

Barrett lanzó un triple que rebotó en el aro, ascendió por encima del tablero y cayó dramáticamente en la red de los Cavaliers entre el júbilo de jugadores y aficionados canadienses. La trayectoria de la pelota evocó otros memorables tiros como el de Kawhi Leonard para Toronto en los playoffs de 2019 o el de Tyrese Haliburton para los Pacers el año pasado ante los Knicks.

"Sabía que (el tiro) aún era bueno porque fue directo hacia arriba", explicó Barrett. "Si va directo hacia arriba tienes una oportunidad, como aquel tiro de Haliburton".