Maduro y su esposa quedarían bajo defensa pública en Nueva York tras el retiro de sus abogados privados por falta de pagos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de abril, 2026

El caso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York habría entrado en una nueva fase este viernes, luego de que el juez Alvin Hellerstein iniciara el proceso para asignar defensores públicos federales (CJA) a ambos acusados, según reportaron medios como el Diario Las Américas y Efecto Cocuyo.

Según los reportes, el equipo de abogados privados de Maduro y Flores, encabezado por el reconocido litigante Barry Pollack, presentó una moción para retirarse del caso por falta de pago de honorarios.

La información fue amplificada en redes sociales por la periodista Laura Weffer, cofundadora de Efecto Cocuyo, quien escribió en su cuenta de ‘X’: "A partir de este momento, Nicolás Maduro y Cilia Flores serán representados por defensores públicos en Nueva York. Los abogados privados que llevaban la causa hasta ahora, se retiran por falta de pago".

El conflicto sobre el financiamiento de la defensa comenzó desde la primera audiencia. De hecho, Pollack venía advirtiendo desde febrero que tendría que retirarse si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no autorizaba el uso de fondos del Gobierno venezolano para cubrir los honorarios legales. La OFAC otorgó brevemente una licencia el 9 de enero, pero la revocó tres horas después.

En la audiencia del 26 de marzo, el juez Hellerstein rechazó desestimar los cargos a pedido de la defensa, pero cuestionó al Gobierno estadounidense sobre el bloqueo de los fondos. Según reportó CNN, el magistrado señaló que el derecho a la defensa "es primordial" frente a los intereses de seguridad nacional, sobre todo considerando que Washington ha flexibilizado sanciones a Venezuela tras la captura de Maduro y su esposa el pasado 3 de enero. Aun así, Hellerstein le ofreció a Pollack la salida que ahora se estaría concretando, tras varios meses sin pagos: retirarse y permitir la designación de defensores públicos.

El argumento central de la defensa, basado en la Sexta Enmienda, sostiene que los acusados tienen derecho a un abogado de su elección y que la imposibilidad de pagar a Pollack vulnera ese derecho. La fiscalía, encabezada por Kyle Wirshba, sin embargo, sostiene que permitir el uso de fondos venezolanos socavaría las sanciones vigentes.

Maduro y Flores enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Ambos se declararon no culpables tras su captura el 3 de enero de 2026 en Caracas, a manos de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. No hay fecha de juicio fijada.