California votará en noviembre si exige identificación obligatoria en las elecciones

Publicado por Joaquín Núñez 24 de abril, 2026

La Iniciativa de Identificación de Votantes de California fue incluida en la boleta electoral de las elecciones de noviembre. Por lo tanto, los californianos podrán elegir si el estado debe exigir que los votantes presenten algún tipo de identificación a la hora de votar, ya sea de forma presencial o a distancia. Según la oficina del secretario de Estado local, los partidarios de la medida presentaron casi un millón de firmas válidas para incluir la consigna en las próximas elecciones, cuando el piso era de 875.000.

Para ser aprobada, la iniciativa electoral del próximo 3 de noviembre necesitará una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos.

La medida, propuesta por el asambleísta republicano Carl DeMaio, exigiría que los votantes presenten una identificación a la hora de votar en persona. En caso de que la votación sea por correo, deberían incluir un número de identificación en las boletas de voto por correo, por ejemplo los últimos dígitos de una licencia de conducir. La responsabilidad de verificar la ciudadanía de los votantes registrados pasaría a los registradores electorales de cada condado.

"La Iniciativa sobre la identificación de los votantes de California es una medida sensata y bipartidista para restablecer la confianza que todos los votantes deberían tener en nuestro sistema electoral", expresó DeMaio a través de un comunicado.

"Nuestra medida simplemente exige a los funcionarios públicos que se responsabilicen de mantener listas electorales precisas y de verificar la identidad de las personas que emiten su voto en nuestras elecciones. Otros estados que han implantado programas de identificación de votantes han registrado un aumento de la participación en sus elecciones, incluido un incremento del voto de las minorías", añadió.

En cuanto al dinero para gastar en campaña, Politico informó que el comité 'Californianos por la Identificación de Votantes' recaudó aproximadamente 8,8 millones de dólares en 2025. Se espera que recauden mucho más durante las semanas previas a la elección.

Según el sistema electoral que rige actualmente en California, se verifica la identidad del votante solo al momento del registro, más no al momento de votar. Hoy, los votantes deben identificarse al inscribirse, por ejemplo, con licencia de conducir o número de Seguro Social y una declaración jurada de ciudadanía, pero luego pueden votar sin presentar una identificación en persona.

Los republicanos argumentan que la falta de verificación presencial de identidad debilita el proceso democrático, puesto que dificulta la detección de irregularidades y abre la puerta a posibles fraudes o suplantaciones de votantes.