Muere el congresista demócrata David Scott a los 80 años

Publicado por Alejandro Baños 22 de abril, 2026

El representante demócrata David Scott (13º Distrito Congresional de Georgia) murió este miércoles a los 80 años. Buscaba la reelección en mayo.

Scott hizo historia al convertirse en el primer afroamericano en ser presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.

La noticia fue divulgada por el Caucus Negro del Congreso. Su presidenta, la representante Yvette Clarke (9º Distrito Congresional de Nueva York) informó al resto de legisladores.

El Partido Demócrata lamentó la muerte de Scott.

"Nuestro caucus está con el corazón roto al enterarnos de la muerte de nuestro colega, el representante David Scott. Su compromiso con la gente del 13º Distrito Congresional de Georgia y los agricultores de Estados Unidos fue inigualable. Será extrañado profundamente", escribió el Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes en X.

Desde el Partido Republicano también llegaron reacciones. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lamentó la muerte de Scott y trasmitió sus condolencias.

"Nos entristece profundamente a todos la noticia del fallecimiento del representante David Scott. Durante más de dos décadas, David sirvió fielmente a la gente del 13º Distrito Congresional de Georgia y pasó la mayor parte de su vida al servicio de los demás. Elevamos en oración a la esposa de David, Alfredia, a sus dos hijas y a sus nietos mientras lloran su pérdida", dijo Johnson.

Antes de ejercer en la Cámara de Representantes, Scott fue representante y senador en el Congreso de Georgia durante 28 años.