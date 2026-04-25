Washington emite alerta de seguridad para estadounidenses en Reino Unido tras amenazas ligadas al conflicto con Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de abril, 2026

La Embajada de Estados Unidos en Londres emitió este viernes una alerta de seguridad en la que instó a los ciudadanos estadounidenses en el Reino Unido a mantenerse en total precaución ante los recientes ataques y amenazas dirigidos contra instituciones judías y lugares vinculados con Estados Unidos, tanto en la nación británica como en el resto de Europa, en medio de las negociaciones que la Administración del presidente Donald Trump ha mantenido con el régimen iraní en las últimas semanas para ponerle punto y final a la guerra.

En el aviso, publicado por la Misión de Estados Unidos en el Reino Unido, las autoridades pidieron específicamente a los estadounidenses que se mantuvieran vigilantes y atentos a su entorno, recomendando también a los viajeros permanecer en máxima alerta en zonas de alta afluencia como atracciones turísticas, lugares de culto y centros comunitarios. De igual forma, la embajada estadounidense en Londres les pidió revisar sus planes de seguridad personal y mantenerse al tanto de las noticias locales.

La advertencia por parte de la Administración Trump se produce en medio de crecientes preocupaciones de que las tensiones relacionadas con los conflictos con la teocracia islámica puedan extenderse más allá de la región, incrementando potencialmente los riesgos para lugares asociados con comunidades judías y estadounidenses en toda Europa. Después de todo, numerosos países en el hemisferio occidental experimentaron una súbita proliferación en los casos de antisemitismo, al punto de desembocar en diferentes tipos de situaciones violentas contra las comunidades judías.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, varios expertos han advertido que el régimen iraní podría perpetrar atentados tanto en la nación estadounidense como en otros países a lo largo y ancho de Europa debido a los diferentes grupos criminales que operan en varias partes del mundo y que son controlados por Teherán.