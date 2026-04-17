La OFAC sanciona a los hijos de la pareja presidencial nicaragüense y a empresas que comercializan oro
Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense con cargos en el régimen, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.
Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Política
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Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), informó el Departamento del Tesoro.
"La Administración Trump está sancionando a dos de los hijos de Ortega y Murillo, a cinco personas más y a siete empresas que han facilitado el control corrupto de la dictadura sobre el sector aurífero de Nicaragua y su confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses", escribió el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
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The Trump Administration is sanctioning two of Ortega and Murillo’s sons, five other individuals, and seven companies that have enabled the dictatorship’s corrupt control of Nicaragua's gold sector and its seizure of property owned by U.S. citizens.— Tommy Pigott (@StateDeputySpox) April 16, 2026
Otras sanciones
Ahora pasa a sancionar entre otros al viceministro, Santiago Hernán, así como a abogados y representantes legales de empresas del sector.