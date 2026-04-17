La OFAC sanciona a los hijos de la pareja presidencial nicaragüense y a empresas que comercializan oro

Los dictadores de Venezuela Daniel Ortega y Rosario Murillo AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / JAIRO CAJINA.

Publicado por Williams Perdomo 16 de abril, 2026

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense con cargos en el régimen, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), informó el Departamento del Tesoro.

"La Administración Trump está sancionando a dos de los hijos de Ortega y Murillo, a cinco personas más y a siete empresas que han facilitado el control corrupto de la dictadura sobre el sector aurífero de Nicaragua y su confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses", escribió el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.