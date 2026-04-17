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La OFAC sanciona a los hijos de la pareja presidencial nicaragüense y a empresas que comercializan oro

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Los dictadores de Venezuela Daniel Ortega y Rosario Murillo

Los dictadores de Venezuela Daniel Ortega y Rosario MurilloAFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / JAIRO CAJINA.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

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Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense con cargos en el régimen, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), informó el Departamento del Tesoro.

"La Administración Trump está sancionando a dos de los hijos de Ortega y Murillo, a cinco personas más y a siete empresas que han facilitado el control corrupto de la dictadura sobre el sector aurífero de Nicaragua y su confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses", escribió el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. 

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Otras sanciones

Estados Unidos ya sancionó al ministro de Energía y Minas nicaragüense, Salvador Mansell, en 2021.

Ahora pasa a sancionar entre otros al viceministro, Santiago Hernán, así como a abogados y representantes legales de empresas del sector.

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