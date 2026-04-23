Rescate extremo de la Guardia Costera en Alaska: un helicóptero salvó a cuatro personas atrapadas en el hielo

Publicado por Joaquín Núñez 22 de abril, 2026

La Guardia Costera rescató a una embarcación atrapada en el hielo de Alaska durante más de 24 horas. Dentro del navío iban tres adultos y un niño, quienes fueron trasladados ilesos hasta el pueblo de Chefornak. El rescate fue llevado a cabo por un helicóptero, cuya tripulación aseguró que fue una de las misiones "más difíciles" a las que se enfrentaron, debido a las dificultades climáticas.

En la tarde del sábado, 19 de abril, el centro de mando del Distrito Ártico de la Guardia Costera recibió una alerta de la Policía Estatal de Alaska. La noticia era que cuatro personas que participaban en una expedición de caza habían quedado atrapadas en el hielo y llevaban más de 24 horas sin poder regresar.

Ante la emergencia, la Guardia Costera desplegó un helicóptero MH-60 Jayhawk y un avión HC-130 Hercules desde su Estación Aérea en Kodiak. Tras realizar escalas para recargar combustible en King Salmon y Bethel, la tripulación del helicóptero llegó a la embarcación en la madrugada del domingo.

Los rescatistas pudieron localizar al grupo con rapidez, debido a que contaban con equipos satelitales de comunicación. Tras enfrentar las duras condiciones climáticas, los rescatistas evacuaron a las cuatro personas sin heridas.

Alexis Chavarria-Aguilar, piloto al mando del helicóptero que rescató al grupo, habló sobre los peligros que enfrentaron durante la misión: "Toda nuestra tripulación coincidió en que esta fue una de las misiones más difíciles que cualquiera de nosotros había volado jamás". El video del rescate fue difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Nos enfrentamos a casi todos los peligros meteorológicos imaginables para la aviación en Alaska, como volar más de 800 millas (1.300 kilómetros) con una visibilidad cercana a cero a través de terreno montañoso, ventiscas de nieve y condiciones de formación de hielo. El trabajo en equipo quedó plenamente de manifiesto durante el rescate de los supervivientes. Fue una noche larga y difícil, pero estoy muy orgulloso de todos los que participaron y trabajaron a la perfección juntos para traer a cuatro personas a casa sanas y salvas", añadió.

Lauren Bis, subsecretaria del DHS, también se expresó sobre el rescate: "En medio de unas condiciones meteorológicas adversas y un terreno difícil, la tripulación de este helicóptero demostró un trabajo en equipo excepcional, una determinación inquebrantable y gran valentía al llevar a cabo con éxito esta misión para rescatar a estas cuatro personas. (...) Sus esfuerzos para salvar vidas son un testimonio del lema de la Guardia Costera: Semper Paratus, siempre listos".