Tennessee amplía el alcance de la legítima defensa y habilita el uso de fuerza letal para proteger bienes

Publicado por Joaquín Núñez 24 de abril, 2026

La Legislatura de Tennessee aprobó una ley que autoriza a los ciudadanos a usar fuerza letal para proteger propiedad privada. Los legisladores aprobaron el proyecto en el último día de la sesión legislativa local, por lo que habrá que esperar para la firma del gobernador republicano del Volunteer State, Bill Lee.

Actualmente, las leyes del estado contemplan que una persona puede usar fuerza para proteger su propiedad, pero no fuerza letal. La excepción ocurre cuando eventualmente exista una amenaza real e inminente contra la vida o la integridad física.

Según los republicanos del estado, aunque Tennessee contemple tanto la legítima defensa como la llamada doctrina del castillo, los residentes están "limitados a amenazar o usar fuerza no letal contra otra persona" para proteger la propiedad privada. Por lo tanto, la nueva ley apunta a ampliar el alcance de la legítima defensa más allá de la protección de la vida para incluir explícitamente la defensa de bienes.

Según el sitio web del representante estatal Kip Capley, principal impulsor del proyecto de ley, la legislación expande el alcance de la legítima defensa para los residentes del estado. En concreto, "permitiría el uso de fuerza letal si fuera inmediatamente necesario para proteger la propiedad donde una persona reside legalmente en determinadas circunstancias". Además, agrega que "debe existir" la creencia razonable de que la fuerza letal es necesaria y que no existe una alternativa segura.

En cuanto a las mencionadas circunstancias, el texto incluye la prevención de incendios provocados, robos con allanamiento, robos con violencia o maltrato animal grave.

"El derecho a defendernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros bienes es fundamental para las libertades y la seguridad que todos valoramos. Tennessee nunca permitirá que los delincuentes se aprovechen de los residentes respetuosos con la ley aprovechando las lagunas de la legislación", expresó Capley en un comunicado.

"Esta medida crucial brinda apoyo a las víctimas, especialmente en las comunidades rurales, donde los tiempos de respuesta de las fuerzas del orden son, comprensiblemente, más largos, y garantiza que todos los habitantes de Tennessee puedan proteger de forma razonable lo que han construido a lo largo de toda su vida", añadió.