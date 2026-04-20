Un tiroteo en unas ruinas turísticas de México deja al menos una turista muerta y seis heridos

Publicado por Joaquín Núñez 20 de abril, 2026

Una turista canadiense falleció y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en México. El hecho ocurrió en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, al noreste de la capital mexicana, desde donde un hombre comenzó a disparar de forma aleatoria contra los turistas que visitaban las famosas ruinas. El agresor se quitó la vida en el acto.

El tiroteo tuvo lugar al mediodía del lunes, cuando un hombre escaló la pirámide de 43 metros de altura y comenzó a dispararles a los turistas que paseaban como parte del recorrido histórico. Las ruinas de Teotihuacán reciben aproximadamente 1,6 millones de turistas al año y es uno de los puntos de interés más visitados de México. Según informó Infobae México, testigos aseguran haber escuchado al menos veinte disparos.

En cuanto a los seis heridos, dos sufrieron impactos de bala y los otros cuatro se lesionaron al intentar escapar de los disparos. Según informó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, los heridos eran de origen extranjero: dos mujeres colombianas, una rusa y otra canadiense. El grupo fue trasladado de urgencia a un centro de salud local.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se expresó sobre el tiroteo en su cuenta de X: "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá".

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad", añadió.