La Guardia Costera confirmó que dos barcos desaparecidos mientras transportaban ayuda llegaron "sanos y salvos" a Cuba

Publicado por Williams PerdomoSantiago Ospital 27 de marzo, 2026

Las autoridades mexicanas seguían buscando este viernes dos veleros desaparecidos, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que transportaban ayuda humanitaria a Cuba, según informaron los organizadores del convoy. Alrededor del mediodía en la isla, la Guardia Costera estadounidense pudo confirmar que los barcos llegaron "sanos y salvos" a la isla.

Desde la semana pasada, activistas de distintos países parten desde México a bordo de buques cargados de alimentos y otros suministros para ayudar a la población cubana.

La Marina mexicana informó el jueves que lanzó un operativo para dar con el paradero de dos barcos, que zarparon el viernes pasado desde la Isla Mujeres (sureste de México) y con los que han perdido contacto.

"Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América", dijo el viernes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha", agregó en X.

Los veleros tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina de México.

"Las autoridades mexicanas han activado su protocolo de búsqueda y rescate para dos veleros que se dirigían a La Habana como parte del convoy y que aún no han llegado", dijo a la AFP el viernes un portavoz del convoy Nuestra América.

"Los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados", añadió el portavoz, quien agregó que "siguen confiando en la capacidad de las tripulaciones para llegar a La Habana sanas y salvas".

"Según la velocidad de las embarcaciones reportada a las autoridades marítimas cubanas, la ventana de llegada a La Habana debería situarse entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo", explicó el vocero.

Detalles de las embarcaciones

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero informó que mantenía comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Agregó que también estaba en contacto "con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo" para cooperar e intercambiar información en tiempo real.

La búsqueda incluía aeronaves Persuader, que "ejecutan patrones de búsqueda" en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

La institución lanzó además un llamado a la comunidad marítima civil y comercial del Caribe y el Golfo de México para que reporte "de manera inmediata" a la autoridad naval más cercana cualquier información o avistamiento de los veleros.