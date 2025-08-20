Un incendio en los Everglades consume más de 1.600 acres

Publicado por Diane Hernández 20 de agosto, 2025

Un incendio forestal en los Everglades afectó gran parte del condado de Broward desde la noche hasta la mañana de este miércoles. Aunque el humo disminuyó en las primeras horas del día, todavía existían alertas de baja visibilidad en la zona.

El incendio, denominado incendio Mile Marker 39, había quemado ya 1.600 acres, dijo el Servicio Forestal de Florida. Otro incendio, llamado Sawgrass Fire, tenía un tamaño de 250 acres. Ambos fuegos permanecen activos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) publicó una advertencia sobre el humo, diciendo que la visibilidad puede reducirse a 5 millas o menos en sitios donde el humo es más denso.

"El humo de los incendios forestales de Sawgrass y Mile Marker 39 que arden en los Everglades ha provocado que la visibilidad en el condado de Broward siga siendo baja esta mañana. Tenga mucho cuidado en las carreteras, ya que la visibilidad puede variar mucho en distancias cortas", escribió NWS Miami en X.

Las cámaras de tráfico captaron las llamas provenientes de los Everglades. La neblina causada por el incendio también se observó en la zona de University Drive en Plantation, en dirección sur hacia la Interestatal 595.

Otro video de las llamas fue tomado desde la I-95 en dirección sur cerca de Sheridan Street.

El NWS también advirtió a las personas más sensibles a la contaminación por partículas en el aire que "consideren reducir su nivel de actividad o acortar la cantidad de tiempo que están al aire libre".