El DOJ presenta demandas en tres estados por fraudes relacionados con la atención médica y la COVID‑19 por un valor de $500 millones

Publicado por Williams Perdomo 9 de abril, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) informó de que ha concluido las investigaciones sobre fraude en el sector de la salud en tres estados, las cuales habían costado a los estadounidenses más de $500 millones entre las partes involucradas.

“Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, el Departamento, en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude, está intensificando los esfuerzos para atrapar a todos los estafadores y llevarlos ante la justicia”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche.

En ese sentido, él detalló que lo estados involucrados son California, Florida y Nevada, y que ha obtenido declaraciones de culpabilidad, acuerdos extrajudiciales o condenas.

La mayor parte del dinero obtenido ilegalmente procedía de California, donde un fraude perjudicó a consumidores estadounidenses por un total de $269,1 millones. Paul Randall, de 66 años y residente en Orange, admitió su culpabilidad esta semana por su implicación en el esquema relacionado con la farmacia. Además, otras dos personas también se declararon culpables por su participación en esta estafa en 2024 y 2025.

El segundo caso de mayor relevancia tuvo lugar en Florida, donde una empresa aceptó pagar $107 millones como sanción civil y una multa adicional de $27,6 millones, tras haber recibido de forma indebida $141,5 millones en subsidios dentro de un programa respaldado por la Ley de Cuidado de Salud Asequible.