Un tiroteo en Florida deja herido al rapero Offset, quien permanece fuera de peligro

Publicado por Diane Hernández 7 de abril, 2026

El rapero Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, se encuentra en condición estable luego de haber sido herido por arma de fuego la noche del lunes en las cercanías del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, de acuerdo con información oficial y reportes de NBC News.

Un portavoz confirmó al citado medio que el artista recibió un disparo y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación médica. "Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca", indicó la fuente.

Detenciones tras el incidente

Según detalló la policía de Seminole, el suceso tuvo lugar poco después de las 19:00 horas en el área de aparcacoches del complejo. Como resultado de la intervención policial, dos personas fueron detenidas en relación con los hechos.

Las autoridades también informaron que otra persona fue hospitalizada con heridas leves, sin que se hayan proporcionado más detalles sobre su identidad o su posible vínculo con el incidente.

Sin amenaza para el público las operaciones del casino continúan con normalidad y que no existe una amenaza activa para quienes se encontraban en el lugar o sus alrededores.

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​Por su parte, NBC 6 South Florida señaló que ha solicitado información adicional a los responsables del establecimiento, sin que hasta el momento se hayan difundido nuevos detalles. Pese a la gravedad del episodio, la policía aseguró que la situación se encuentra bajo control. En ese sentido, indicaron quey que no existe una amenaza activa para quienes se encontraban en el lugar o sus alrededores.​Por su parte,señaló que ha solicitado información adicional a los responsables del establecimiento, sin que hasta el momento se hayan difundido nuevos detalles.

Trayectoria marcada por la violencia en su entorno

Offset alcanzó reconocimiento internacional como integrante del influyente grupo de hip hop Migos. La agrupación estuvo también conformada por artistas como Takeoff, quien falleció en 2022 tras un tiroteo en Houston, un hecho que conmocionó al mundo de la música.

El nuevo episodio vuelve a poner el foco en los riesgos que han rodeado a algunas figuras del género en los últimos años, aunque en este caso las autoridades insisten en que la situación no representa un peligro para la comunidad.