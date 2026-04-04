Humillación para el New York Times: confundió el nombre de la OTAN y desató críticas en redes sociales y en la Casa Blanca

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de abril, 2026

El New York Times protagonizó este Viernes Santo un error grosero en un titular de su edición impresa cuando se refirió a la OTAN como la "Organización del Tratado de América del Norte", en lugar de su nombre correcto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El desliz, una confusión entre "Atlántico" y "América", desencadenó una ola de burlas y críticas que llegó hasta la Casa Blanca.

El error, atípico en una edición impresa, especialmente en un titular, apareció en un artículo sobre las amenazas del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la OTAN, lo que le dio un contexto político al error y también provocó la reacción del propio Trump.

“El Fracasado New York Times, cuya falta de credibilidad y sus constantes ataques de Noticias Falsas contra su presidente favorito, YO, han hecho que su circulación caiga en PICADA, se refirió a nuestro socio severamente debilitado y extremadamente poco confiable, la OTAN, como la Organización del Tratado de América del Norte. El nombre correcto es la Organización del Tratado del Atlántico Norte”, escribió Trump. “¡Un error muy interesante! Los estándares de contratación y educación han caído enormemente en el NYT. ¡Traigan de vuelta 'TODAS LAS NOTICIAS DIGNAS DE IMPRIMIRSE' y que América vuelva a ser grande!”.

En los últimos días Trump ha amenazado con retirar a Estados Unidos de la OTAN, tildando a la alianza de "tigre de papel" y acusando a sus miembros de no haber hecho "absolutamente nada" para apoyar las operaciones estadounidenses en Irán. El secretario de Estado Marco Rubio también anunció que Washington revisará su relación con la alianza. Que el NYT errara el nombre de la OTAN precisamente en ese contexto amplificó el impacto del tropiezo.

Además de Trump, crítico habitual del NYT y varios medios tradicionales, cientos de usuarios en redes sociales cuestionaron el error del diario neoyorquino.

"Eso es un error tipográfico enorme", dijo un usuario. Otro lo calificó de "vergonzoso y triste”. Algunos llegaron a dudar de que el titular fuera real. "¿Ha confirmado @grok que esto es real? No puede ser. ¿Verdad?", publicó otra persona en ‘X’. Algunos, incluso, pidieron despidos: "Quien escribió este titular debería ser despedido”.

La respuesta del diario

El equipo de comunicaciones del Times respondió en ‘X’ confirmando que publicaría una corrección en la edición impresa del sábado. Horas después, el portavoz Charlie Stadtlander emitió un comunicado explicando el proceso interno del diario en estos casos: "Cuando cometemos un error, los editores discuten lo que ocurrió y preparan una corrección para informar a los lectores. Tomamos los errores en serio y contamos con editores de Estándares dedicados a garantizar que sean corregidos. La transparencia es un pilar del periodismo responsable e independiente”.

El diario, sin embargo, no ofreció una disculpa explícita ni explicó cómo se produjo el error. La corrección, en todo caso, llegó demasiado tarde para evitar las críticas.