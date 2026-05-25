Día de los Caídos 2026: qué se conmemora, origen e historia real

Publicado por Carlos Dominguez 25 de mayo, 2026

Cada último lunes de mayo, millones de estadounidenses cuelgan la bandera a media asta, visitan cementerios y participan en desfiles. Para muchos, especialmente quienes no crecieron en Estados Unidos, el Memorial Day o Día de los Caídos puede parecer simplemente el inicio extraoficial del verano, con barbacoas, ofertas en tiendas y playas llenas. Pero detrás de los fuegos artificiales y los días libres se esconde una historia profunda de sacrificio, dolor y memoria colectiva.

El verdadero significado: no es solo un feriado

El Día de los Caídos rinde tributo a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron mientras servían a su país. En este día, el foco está en los que tristemente no volvieron a casa. Para aquellos que pudieron regresar, con heridas visibles o invisibles, existe el Día de los Veteranos.

Originalmente llamado Decoration Day, surgió justo después de la Guerra Civil, el conflicto más sangriento de la historia del país. Se calcula que murieron unos 620.000 soldados, lo que para entonces equivalía a casi el 2% de la población.

¿De dónde viene exactamente?

El 5 de mayo de 1868, el general John A. Logan, comandante del Gran Ejército de la República, emitió una orden para que el 30 de mayo se decoraran las tumbas de los caídos en todo el país. Ese día, más de 5.000 personas participaron en el Cementerio Nacional de Arlington.

Con el tiempo, tras la Primera Guerra Mundial, el homenaje se extendió a todos los militares estadounidenses muertos en cualquier conflicto. En 1968, el Congreso aprobó la Ley de Feriados Uniformes en Lunes, que cambió la fecha de observancia del Día de los Caídos al último lunes de mayo. Este cambio entró en vigor en 1971, creando así un fin de semana largo de tres días.

En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson declaró a Waterloo, Nueva York, como el lugar de nacimiento oficial de la tradición, aunque el debate histórico continúa.

¿Cómo se vive hoy el Día de los Caídos 2026?

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​ Banderas a media asta hasta el mediodía.

hasta el mediodía. Momento Nacional de Recuerdo : a las 3:00 pm se guarda un minuto de silencio en todo el país.

: a las 3:00 pm se guarda un minuto de silencio en todo el país. Ceremonias en el Cementerio Nacional de Arlington , con discursos del presidente o vicepresidente y la colocación de coronas.

, con discursos del presidente o vicepresidente y la colocación de coronas. Desfiles, conciertos y visitas a memoriales.

Muchas familias van a los cementerios a limpiar tumbas y dejar flores, especialmente amapolas rojas, símbolo tradicional de los caídos. ​Es un día para reflexionar sobre el costo real de la libertad. Más de 1,3 millones de militares estadounidenses han muerto en combate a lo largo de la historia del país. Este lunes 25 de mayo de 2026, la conmemoración combina solemnidad y celebración:

El Momento Nacional de Recuerdo: Cómo nació la pausa de las 3:00 pm

En el año 2000, el Congreso aprobó la Ley del Momento Nacional de Recuerdo, firmada por el presidente Bill Clinton el 28 de diciembre. Esta ley estableció oficialmente el Momento Nacional de Recuerdo a las 3:00 pm hora local del Día de los Caídos, invitando a todos los estadounidenses a hacer una pausa de un minuto de silencio para honrar a los militares que murieron en servicio.

La iniciativa surgió con el objetivo de recuperar el verdadero significado del Memorial Day, que con el paso de los años se había convertido más en un feriado de verano que en un día de solemne recuerdo. Gracias a esta ley, se creó también una Comisión de la Casa Blanca encargada de promover y coordinar las actividades conmemorativas en todo el país.

Día de Oración por la Paz Permanente: la proclamación de Trump en 2025

En su proclamación presidencial del Día de los Caídos 2025, el presidente Donald Trump declaró oficialmente ese día como "Día de Oración por la Paz Permanente". Siguiendo una resolución conjunta del Congreso de 1950, Trump invitó a todos los estadounidenses a unirse en oración a las 11:00 am hora local, pidiendo a Dios "consuelo para las familias de los caídos, protección para quienes sirven y una paz duradera en el mundo". Esta iniciativa refuerza el carácter espiritual y reflexivo del Memorial Day, más allá de las celebraciones.