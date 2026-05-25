Una fuga, miles de evacuados, una demanda y temor a una explosión: la crisis química en Garden Grove (California)

Publicado por Williams Perdomo 25 de mayo, 2026

Las autoridades del estado de California informaron este domingo de que detectaron una grieta en un tanque dañado que contiene productos químicos tóxicos, una situación que podría ayudar a disminuir la presión interna y reducir el riesgo de explosión.

El incidente comenzó el viernes, cuando un depósito que almacena aproximadamente 26.000 litros de metacrilato de metilo presentó una fuga. Esta sustancia es un líquido inflamable utilizado en la fabricación de plásticos.

La emergencia obligó a evacuar a cerca de 40.000 residentes en la zona de Garden Grove, en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles. El área afectada se encuentra a unos ocho kilómetros de Disneyland.

Según las autoridades, la fuga provocó la liberación de gases sobre una zona densamente poblada. Durante la noche del sábado al domingo, los bomberos identificaron una posible fisura en el depósito, lo que podría reducir parte de la presión en el interior, explicó en un mensaje en video TJ McGovern, jefe de bomberos local.

"Hemos visto informes que afirman que hay varias grietas en el depósito. Para aclarar la situación, solo se conoce una grieta en el depósito. También se observa un desprendimiento del burlete exterior, pero no se trata de una grieta adicional. Actualmente no hay ninguna fuga activa, y se sigue trabajando en ello", detallaron los bomberos.

El sábado, los equipos de emergencia advirtieron que el tanque estaba aumentando de temperatura, lo que elevó la preocupación por una posible explosión de gran magnitud. Desde entonces, los bomberos han trabajado enfriando la estructura con agua

Se presenta una demanda colectiva



La acción legal fue interpuesta el sábado por los bufetes The X-Law Group y Presidio Law Firm, en medio de la crisis química que afecta a Garden Grove, donde un tanque que contiene una sustancia química tóxica permanece bajo riesgo de fuga o explosión, según han informado las autoridades.



“Hasta donde sabemos, casos como este son extremadamente raros, especialmente cuando se trata de una situación que involucra una instalación ubicada en un barrio residencial”, afirmó Filippo Marchino, abogado y fundador de The X-Law Group, en unas declaraciones reseñadas por Fox 11. Ahora, la emergencia también enfrenta una demanda colectiva recientemente presentada.La acción legal fue interpuesta el sábado por los bufetes The X-Law Group y Presidio Law Firm, en medio de la crisis química que afecta a Garden Grove, donde un tanque que contiene una sustancia química tóxica permanece bajo riesgo de fuga o explosión, según han informado las autoridades.“Hasta donde sabemos, casos como este son extremadamente raros, especialmente cuando se trata de una situación que involucra una instalación ubicada en un barrio residencial”, afirmó Filippo Marchino, abogado y fundador de The X-Law Group, en unas declaraciones reseñadas por

La evacuación de la zona

Ante el temor de una explosión acompañada por emisiones de humo tóxico, las autoridades ordenaron el viernes la evacuación preventiva de los residentes dentro del perímetro de riesgo.

Hasta este domingo, las personas evacuadas todavía no habían recibido autorización para regresar a sus hogares. Las autoridades habilitaron centros de acogida para asistir a los desplazados.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas y las autoridades aún no han informado sobre el origen de la fuga.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, el metacrilato de metilo puede causar irritación en la piel, los ojos y las membranas mucosas humanas.