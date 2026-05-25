Día de los Caídos 2026: servicios abiertos y cerrados, ofertas y todo lo que necesita saber

Día de los Caídos en Boston NurPhoto via AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 25 de mayo, 2026

El Memorial Day o Día de los Caídos se celebra este lunes 25 de mayo de 2026. Es un feriado federal que honra a los militares estadounidenses muertos en servicio. Además de su profundo significado, es uno de los fines de semana más importantes para compras y viajes, ya que marca el inicio extraoficial del verano.

¿Quieres aprovechar las rebajas, saber qué está abierto y cerrado, y dónde comer gratis si eres veterano o militar? Aquí tienes toda la información práctica que necesitas.

¿Qué está abierto y cerrado?

Abierto

Supermercados y grandes tiendas : Walmart, Target, Home Depot, Lowe’s, Trader Joe’s y Aldi suelen operar con horario normal o extendido.

: Walmart, Target, Home Depot, Lowe’s, Trader Joe’s y Aldi suelen operar con horario normal o extendido. Restaurantes y comida rápida : La gran mayoría abiertos.

: La gran mayoría abiertos. Gasolineras y farmacias (CVS, Walgreens): Abiertas, aunque con posible horario reducido.

Cerrado

Bancos: La mayoría (Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citi, etc.) cierran sus sucursales. Los cajeros automáticos y la banca en línea funcionan normalmente.

(Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citi, etc.) cierran sus sucursales. Los cajeros automáticos y la banca en línea funcionan normalmente. Oficinas de Correos (USPS): Cerradas. No hay entrega de correo ni paquetes.

(USPS): Cerradas. No hay entrega de correo ni paquetes. Bolsa de Valores : NYSE y Nasdaq cerradas todo el día.

: NYSE y Nasdaq cerradas todo el día. Oficinas gubernamentales federales : Cerradas.

: Cerradas. Costco : Generalmente cerrado en Memorial Day.

: Generalmente cerrado en Memorial Day. UPS y FedEx: Sin recogidas ni entregas regulares en la mayoría de ubicaciones (pueden haber servicios limitados).

Ofertas más importantes del Memorial Day 2026

Este feriado es conocido por sus grandes rebajas, especialmente en:

Muebles, colchones y hogar : Descuentos fuertes en Mattress Firm, DreamCloud, Wayfair (hasta 60-70% en muebles de patio) y Brooklinen.

: Descuentos fuertes en Mattress Firm, DreamCloud, Wayfair (hasta 60-70% en muebles de patio) y Brooklinen. Mejoras del hogar y herramientas : Las mejores ofertas del año en Home Depot y Lowe’s (grills, cortadoras de césped, electrodomésticos).

: Las mejores ofertas del año en Home Depot y Lowe’s (grills, cortadoras de césped, electrodomésticos). Electrónicos y tecnología : Best Buy ofrece hasta 40-45% en televisores, laptops y electrodomésticos grandes.

: Best Buy ofrece hasta 40-45% en televisores, laptops y electrodomésticos grandes. Ropa y outdoor : REI (hasta 50% en equipo de camping), Nike, Adidas, Old Navy y J.Crew.

: REI (hasta 50% en equipo de camping), Nike, Adidas, Old Navy y J.Crew. Otros: Amazon, Target y Walmart con descuentos generales en verano.

Las ofertas comienzan desde la semana anterior y suelen durar hasta el lunes por la noche.

Descuentos especiales para militares y veteranos

Muchas cadenas aprovechan el día para agradecer a quienes sirvieron:

Restaurantes : Benihana, Fogo de Chão, Texas Roadhouse, Applebee’s, Chili’s y Outback suelen ofrecer comidas gratis o con descuento importante (muestra tu ID militar).

: Benihana, Fogo de Chão, Texas Roadhouse, Applebee’s, Chili’s y Outback suelen ofrecer comidas gratis o con descuento importante (muestra tu ID militar). Tiendas: Lowe’s, Home Depot y algunas marcas de ropa dan descuentos adicionales a militares.

El Día de los Caídos es una excelente oportunidad para combinar el recuerdo y la reflexión con ahorros reales en compras de verano.