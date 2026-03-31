Tiger Woods tenía un fuerte analgésico en su bolsillo al momento del accidente, según la policía

Publicado por Diane Hernández 31 de marzo, 2026

La estrella del golf Tiger Woods llevaba dos píldoras del analgésico hidrocodona en el bolsillo en el momento de su accidente de tráfico el pasado viernes en Florida, de acuerdo con un reporte policial difundido este martes.

En el informe citado por la AFP se señala que, tras el percance, Woods explicó a los agentes que estaba mirando su teléfono celular y cambiando la emisora de radio cuando su vehículo impactó a una camioneta con remolque y volcó sobre la puerta del conductor cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.

Woods "manifestó que (...) no se dio cuenta de que el vehículo delante de él había reducido la velocidad", indicó el documento.

El arresto, los cargos y la fianza

Tras el accidente, que no causó heridos, el astro estadounidense fue arrestado por cargos de conducir bajo los efectos de sustancias y unas horas después fue puesto en libertad tras pago de una fianza.

Woods, de 50 años, se negó a realizar un análisis de orina después de que una prueba de alcoholemia indicara que no tenía alcohol en el organismo.

Según declaró el mismo viernes el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, expertos policiales que evaluaron al golfista consideraron que "no estaba bajo los efectos del alcohol, sino de algún tipo de medicamento o droga".

Woods portaba dos pastillas de hidrocodona

Este martes, la oficina del sheriff del condado emitió el reporte del accidente en el que señaló que Woods portaba dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide utilizado para aliviar dolores.

Según observaron agentes, el deportista estaba "sudando profusamente" y sus movimientos eran "letárgicos y lentos".

Sus ojos estaban "inyectados en sangre y vidriosos" y "cojeaba y se tambaleaba hacia la derecha" al caminar, describieron.

Al preguntarle por su estado médico, "Woods indicó que se ha sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en la pierna... Woods indicó que cojea y que el tobillo se le traba al caminar", señaló el reporte.