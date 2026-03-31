Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios tras una rara afección de salud

Publicado por Carlos Dominguez i AFP 31 de marzo, 2026

La artista canadiense confirmó este lunes que volverá a presentarse en vivo, con una serie de diez conciertos programados entre septiembre y octubre en París, después de pasar varios años alejada de los escenarios por problemas de salud.

"Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes", declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.

Sus actuaciones tendrán lugar en el Paris La Défense Arena, un recinto cercano a París con capacidad para alrededor de 40.000 personas.

Dion anuncia su regreso a los escenarios desde la Torre Eiffel

Coincidiendo con su cumpleaños, la cantante dio a conocer la noticia mediante un vídeo proyectado en la Torre Eiffel, oficializando así su retorno tras seis años sin actuar ante el público.

Cientos de admiradores se reunieron a los pies del monumento, aguardando el anuncio mientras escuchaban su versión de "Himno al amor", el clásico popularizado por la leyenda de la chanson française Édith Piaf.

La intérprete, que padece un trastorno neurológico, ha mostrado una mejoría en su estado de salud y podrá volver a presentarse en la capital francesa durante los próximos meses de septiembre y octubre.

"Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos", añadió la cantante.