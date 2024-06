VIDEO: Celine Dion muestra al mundo la enfermedad que padece

Publicado por Williams Perdomo Verificado por Hace 13 minutos

Celine Dion quiere mostrar al mundo lo que es padecer el síndrome de la persona rígida. En el documental I Am: Celine Dion muestra escenas en las que sufre espasmos producidos por la enfermedad.

Esta semana, Prime Video estrenó el documental y se hizo viral un video en el que se ve a la cantante llorando por un ataque de su padecimiento. El episodio la deja inmóvil e incapaz de hablar

Para la artista canadiense, la decisión de hablar de su enfermedad en el documental es a la vez "el mayor regalo y la mayor responsabilidad", según pudo conocer AFP. Dion también espera servir de inspiración a personas con situaciones similares.

Sin embargo, el hilo conductor del documental no es tanto su enfermedad sino su amor por la familia, los amigos y la música. El documental ofrece imágenes de archivo de la carismática artista en conciertos, así como escenas en su casa con sus hijos y perros.

Hace meses, en su primera entrevista tras ser diagnosticada con enfermedad, Dios sostuvo que no ha sido fácil enfrentar la condición, pero se mantiene cumpliendo con el tratamiento y ha dejado de cuestionarse. Según dice, por ahora tiene que aprender a vivir con la enfermedad.

"No he vencido a la enfermedad, pues sigue dentro de mí y siempre lo estará. Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla con la investigación científica, pero, por ahora, tengo que aprender a vivir con ella. Así que esa soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida. Cinco días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz... Ahora tengo que aprender a vivir con ello y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: ¿por qué yo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué he hecho? ¿Es culpa mía?", dijo Dion en una entrevista exclusiva para la revista Vogue Francia.