Publicado por Williams Perdomo 24 de marzo, 2026

Las autoridades talibanes en Afganistán anunciaron el martes la liberación de un estadounidense detenido desde hace más de un año.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la familia del investigador Dennis Coyle escribió al líder supremo de Afganistán pidiendo que "se le otorgara la gracia y fuera liberado".

"La Corte Suprema del Emirato islámico consideró su periodo de detención suficiente y decidió su liberación", informó.

El anuncio se produjo tras un encuentro entre el jefe de la diplomacia afgana, Amir Khan Muttaqi; el enviado especial estadounidense en Afganistán, Zalmay Khalilzad; el embajador emiratí en Kabul, Saif Mohammed Al-Ketbi, y un miembro de la familia de Coyle.

Arrestado en enero de 2025 detenidos arbitrariamente en el extranjero.

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"Durante sus años de servicio, Dennis mantuvo una residencia en Kabul y forjó relaciones profundas y significativas con el pueblo afgano. Quienes lo conocen hablan con profundo aprecio tanto por él como por su trabajo. Dennis siempre ha acogido la cultura afgana con genuina calidez: compartiendo tazas de té verde tradicional, disfrutando de frutos secos y entablando conversaciones sinceras que unen culturas. Su amor por el pueblo afgano no es meramente profesional; es personal y profundamente sentido",



Emiratos Árabes Unidos facilitó la liberación, precisó el ministerio y agregó que Coyle se reencontró con su familia en Kabul el martes. Originario de Colorado y de 64 años de edad según el sitio de su familia, este investigador lingüista fue arrestado en enero de 2025 por las autoridades afganas, según la Fundación Foley, que aboga por la liberación de los estadounidenses tomados como rehenes o"Durante sus años de servicio, Dennis mantuvo una residencia en Kabul y forjó relaciones profundas y significativas con el pueblo afgano. Quienes lo conocen hablan con profundo aprecio tanto por él como por su trabajo. Dennis siempre ha acogido la cultura afgana con genuina calidez: compartiendo tazas de té verde tradicional, disfrutando de frutos secos y entablando conversaciones sinceras que unen culturas. Su amor por el pueblo afgano resaltó la página oficial de Coyle.precisó el ministerio y agregó que Coyle se reencontró con su familia en Kabul el martes.

Por su parte, el Departamento de Estado detalló que "si bien este es un paso positivo por parte de los talibanes, aún queda mucho por hacer. Seguimos exigiendo el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente. Los talibanes deben poner fin a su práctica de la diplomacia de rehenes".