Nueva York: el aeropuerto LaGuardia permanece cerrado tras la colisión entre un avión y un vehículo que dejó al menos dos muertos

Publicado por Williams Perdomo 23 de marzo, 2026

Las autoridades informaron de que un avión regional de Air Canada chocó contra un camión de bomberos en la pista tras aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York la noche de este domingo. El hecho dejó al menos dos muertos.

La información fue confirmada por una fuente a Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a comentar sobre una investigación en curso. Además, la fuente explicó que trabajadores de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos también resultaron heridos.

De igual manera, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey indicó que el avión había impactado contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que respondía a un incidente aparte alrededor de las 23:45. El aeropuerto fue cerrado a partir de las 3:00 de la madrugada para facilitar la investigación.

Cerrado al menos hasta las 14:00

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanecerá cerrado al menos hasta las 14:00 (18:00 GMT) de este lunes. En el hecho murieron un piloto y un copiloto, según informó el director de la autoridad portuaria de la ciudad.

"La hora más temprana es a las 2:00 p. m., pero eso está sujeto a cambios según las necesidades de la NTSB", dijo la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, refiriéndose a los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.