La Iglesia se rejuvenece: jóvenes y hombres muestran mayor implicación en las congregaciones

Publicado por Williams Perdomo 22 de marzo, 2026

Cada vez más hombres y jóvenes se acercan a la Iglesia. Un estudio reciente del Grupo Barna, una firma que realiza estudios sobre el cristianismo, mostró que el 40% de los pastores reportan una mayor participación entre los hombres de 18 a 35 años. Además, el análisis concluyó que dos de cada cinco pastores principales afirman que su iglesia ha experimentado una mayor participación entre la Generación Z (45%) y los Millennials (42%).

De igual manera, la encuesta resaltó que en muchas iglesias, los pastores afirman que las generaciones más jóvenes se están involucrando con mayor fuerza en actividades de las congregaciones. Entre tanto, la mayoría de los pastores indicaron que los Baby Boomers y la Generación X se han mantenido prácticamente iguales.

"Durante décadas, los líderes religiosos han reportado importantes obstáculos para llegar a las generaciones más jóvenes", afirmó David Kinnaman, director ejecutivo de Barna Group.

"Pero algo está cambiando en la experiencia de los pastores principales. Muchos reportan ahora una mayor participación entre la Generación Z y los Millennials. Los pastores tienen casi el doble de probabilidades de reportar una mayor participación entre la Generación Z que entre los Baby Boomers. Y la participación reportada entre los Millennials es un 35 % mayor que la participación entre la Generación X", agregó Kinnaman.

Mayor implicación por parte de las generaciones más jóvenes

Para Kinnaman, el estudio evidencia una visión muy diversa de las iglesias: muchas están rejuveneciendo, algunas se encuentran estancadas y aproximadamente una de cada diez experimenta un declive general. En ese sentido, el análisis señaló que los pastores más jóvenes tienen más probabilidades que los mayores de 45 años de reportar una mayor participación tanto de la Generación Z como de los Millennials.

Los hombres jóvenes muestran las tendencias de compromiso más divergentes El estudio explicó que el 40% de los pastores afirma que la participación de los hombres de entre 18 y 35 años ha aumentado. Al mismo tiempo, un porcentaje significativo reporta una disminución (17%).



El estudio indicó que esto convierte a los hombres jóvenes en el grupo demográfico para el que los pastores reportan las experiencias más divergentes, más que para las mujeres jóvenes, los hombres mayores o las mujeres mayores.

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​“Los hombres jóvenes representan uno de los patrones más dispares que estamos viendo entre los pastores”, resaltó Kinnaman. “Algunas iglesias están experimentando un aumento real en la participación de ellos, mientras que otras están viendo lo contrario”.





Lo importante de estos resultados, precisó el estudio, no es que la participación esté creciendo en todos los lugares. Más bien, la evidencia indica que en muchas iglesias, los pastores están percibiendo indicios concretos de un nuevo interés y mayor implicación por parte de las generaciones más jóvenes.

"En muchas congregaciones, los jóvenes adultos no solo expresan curiosidad por la fe, sino que también asisten, participan y se involucran más plenamente en la vida de la iglesia", puntualizó el análisis.

La libertad religiosa, pilar de la sociedad estadounidense

Los datos se conocen mientras que la libertad religiosa sigue siendo un pilar de la sociedad. Un informe de la firma Becket mostró que los estadounidenses muestran un respaldo creciente a llevar la fe al ámbito público, incluso en el trabajo y en las redes sociales.

El Índice de Libertad Religiosa 2025 mostró un aumento en el respaldo a la liberta de culto, que alcanzó un histórico 71% de apoyos. Según los autores del informe, consultados por VOZ, esta puntuación récord se debió a un creciente apoyo a la libertad en varios puntos clave de su cuestionario, pero sobre todo al relativo a la libertad de expresar y compartir la religión en público: fue el factor más destacado en la mejora de este año, con un incremento de 3 puntos con respecto al año pasado.

Para los investigadores, la libertad religiosa sigue siendo uno de los derechos fundamentales del país y un pilar esencial de una democracia pluralista. Esta perspectiva cobra especial relevancia en un momento en que la nación se aproxima a la conmemoración de sus 250 años de fundación.