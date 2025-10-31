Todo lo que debes saber sobre el lenacapavir, el fármaco inyectable que previene el VIH

Publicado por Víctor Mendoza 30 de octubre, 2025

Durante las últimas décadas, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha sido uno de los mayores problemas sanitarios del mundo debido al número de infecciones y la forma en que este debilita el sistema inmunológico, al punto en que eventualmente puede llevar al SIDA, la cual es la etapa más avanzada y peligrosa de la infección. Si bien no parecían existir mayores soluciones para resolver este problema de raíz, el fármaco inyectable lenacapavir ha llegado como una de las innovaciones más importantes de los últimos años, al ser capaz de prevenir la aparición del virus, siendo necesarias solo dos inyecciones al año.

Sus ensayos clínicos han mostrado una eficiencia cercana al 100 %, e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al fármaco como altamente efectivo y con el potencial para reducir drásticamente las infecciones globales en un 30 y 50 % en las poblaciones más asediadas por el VIH.

¿Qué es y cómo funciona?

El lenacapavir no es más que un inhibidor de la cápside del VIH de primera clase, que interrumpe el ciclo de vida viral al combinarse con la cápside proteica del virus, la cual es una especie de "escudo" que protege su material genético y enzimas durante la replicación. A diferencia de algunos antirretrovirales que solamente actúan en una etapa, el lenacapavir interfiere en las fases de entrada, integración y ensamblaje del virus, lo que lo hace altamente efectivo contra las cepas con mayor resistencia.

El fármaco puede ser administrado por vía subcutánea en el brazo, muslo o abdomen, con una dosis inicial de dos pastillas orales para carga rápida, seguida de las inyecciones de 927 mg, con una cada 26 semanas. Dicha formulación mantiene sólidos niveles protectores contra el VIH por hasta seis meses.

¿Para quién es el fármaco que combate el VIH?

El lenacapavir está indicado para aquellos adolescentes mayores de 16 años y adultos que pesen al menos 35 kilos y se encuentren en alto riesgo de contraer el VIH, tal como ocurre en regiones de muy alta prevalencia como el África subsahariana, donde la incidencia en jóvenes y mujeres es de 3,5 por cada 100 personas al año. En estos casos, las personas que quieran hacer uso de este necesitarán mostrar pruebas de VIH negativas e incluso someterse a un monitoreo para confirmar su estatus negativo cada tres meses y detectar infecciones en su etapa temprana en caso de que estas existan.

En los casos de aquellos que ya hayan contraído el virus ,el fármaco puede ser usado como tratamiento junto a otros medicamentos contra el VIH, en el caso de que el tratamiento para este no este dando resultados.

Efectos secundarios y precauciones

En los casos de prevención, luego de varios ensayos clínicos, se ha comprobado que el lenacapavir es bien tolerado por los pacientes en términos generales, con el 68 % de estos reportando los típicos síntomas posteriores a una inyección, tales como leves eritemas, hinchazón y dolor. Por otro lado, otro efecto secundario que han llegado a experimentar algunos pacientes han sido las náuseas, al igual que el dolor de cabeza o la diarrea. Sin embargo, estos han sido una cantidad lo suficientemente baja como para no considerar estos síntomas como comunes.

Acceso y costo del lenacapavir

Si bien actualmente el costo por cada inyección es de 28.000 dólares, un reciente acuerdo entre el fabricante del fármaco, Gilead Sciences, y otras seis compañías de genéricos permitirá la producción para 120 países de renta baja, permitiendo de esta forma que, para el año 2027, el precio por las dos dosis de lenacapavir en estas naciones sea de tan solo 40 dólares, lo cual representaría un importante punto de inflexión en la lucha global contra el VIH.

Actualmente, el fármaco está cubierto por Medicare en los Estados Unidos, e incluso los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron oficialmente su uso desde el pasado mes de septiembre, al asegurar que el lenacapavir no solamente ha mostrado una altísima eficiencia, sino que sus efectos secundarios son lo suficientemente menores como para ser considerado un medicamento ante el cual los pacientes no correrían mayor peligro a la hora de consumirlo.