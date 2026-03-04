Se necesita inmediatamente: una flota naval estadounidense al día

4 de marzo, 2026

Para el presidente Donald J. Trump, no hace falta otro atentado del 11-S en Estados Unidos para golpear en la cabeza de una serpiente.

Su ataque preventivo contra el principal Estado patrocinador del terrorismo, Irán, reconoce la cruda realidad de que los ayatolás gobernantes y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no sólo han jurado destruir el Estado de Israel, sino que pretenden dominar todo Oriente Próximo, desde Yemen hasta Siria y más allá. Han masacrado a sus propios ciudadanos, asesinado a personal militar estadounidense y alentado y financiado actos de terror en todo el mundo.

A pesar de los esfuerzos de Trump por entablar la diplomacia, estaba claro desde el principio que los terroristas de Teherán nunca iban a acceder a la paz. No habrían parado hasta que sus misiles balísticos con punta nuclear hubieran dejado un hongo nuclear humeante sobre Tel Aviv, y Riad probablemente no habría estado muy lejos.

Mientras el mundo ha estado fascinado por los ataques y contraataques en todo Oriente Medio, lo que no ha recibido suficiente atención es lo que las anteriores administraciones presidenciales dejaron a Trump: una flota naval estadounidense envejecida que debería ser mucho más fuerte para enfrentarse a los adversarios de Estados Unidos. Afortunadamente, es la extraordinaria valentía y profesionalidad de nuestros marineros y aviadores lo que marca la diferencia.

Sin embargo, he aquí un dato escalofriante sobre la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder militar. Los portaaviones de la clase Nimitz de la Marina estadounidense están a punto de cumplir 50 años. Aunque se han producido actualizaciones cruciales a lo largo de las décadas, la "punta de lanza" de nuestra flota naval tiene medio siglo de antigüedad. Dado que se tarda años en financiar, diseñar y construir un portaaviones de propulsión nuclear, las administraciones anteriores tenían la responsabilidad de reconocer las amenazas a las que se enfrenta nuestra nación y actuar en consecuencia.

No es de extrañar que la Casa Blanca de Obama ofreciera una visión confusa para los portaaviones estadounidenses.

Un análisis informa:

"Cuando la Administración Obama propuso en 2014 retirar prematuramente el buque gemelo del Truman, el USS George Washington, el Congreso anuló la decisión y añadió miles de millones de dólares al presupuesto de la Armada para mantener al Washington en servicio."

Después, la administración Obama autorizó finalmente una nueva clase de portaaviones bautizada con el nombre del presidente Gerald Ford, pero la gestión permitió un diseño de portaaviones tan defectuoso que algunos marineros han declarado a los periodistas que están disgustados con los problemas crónicos del USS Gerald R. Ford hasta el punto de que preferirían abandonar el servicio que volver a alistarse. Todavía se está construyendo un segundo portaaviones de la clase Ford, lo que significa que los anticuados portaaviones de la clase Nimitz seguirán soportando todo el peso de nuestros intereses nacionales en un futuro próximo.

Los analistas militares seguirán debatiendo el papel de los portaaviones en la guerra del siglo XXI, ya que son enormemente caros de construir e igualmente caros de operar. Aun así, el contralmirante Michael Donnelly fue recientemente citado diciendo que "los portaaviones son el eje de todo lo que hacemos en aviación naval". Habría que reconocer entonces que tener buques de guerra de medio siglo de antigüedad defendiendo la democracia estadounidense es sencillamente inaceptable.

Lawrence Kadish forma parte del Consejo de Gobernadores del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute