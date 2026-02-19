Estados Unidos y Canadá avanzan a semifinales olímpica de hockey sobre hielo masculino

Publicado por Víctor Mendoza 19 de febrero, 2026

Estados Unidos y Canadá, favoritos antes del torneo, siguieron en camino de enfrentarse en la semifinal olímpica de hockey sobre hielo masculino con victorias en tiempo extra en cuartos de final el miércoles.

Mitch Marner anotó en el tiempo extra y Canadá venció a la República Checa por 4-3 para alcanzar las semifinales.

Los estadounidenses también tuvieron que luchar hasta el final contra Suecia antes de que Quinn Hughes anotara a los 3 minutos y 27 segundos del tiempo extra para una victoria de 2-1 frente a miles de seguidores estadounidenses en el Santagiulia Arena de Milán.

Canadá se enfrentará al actual campeón, Finlandia, y Estados Unidos jugará contra Eslovaquia; ambas semifinales serán el viernes.

Canadá había superado con facilidad la ronda preliminar y había derrotado a los checos por 5-0 tan solo seis días antes. Pero los campeones del mundo de 2024 demostraron ser rivales mucho más duros esta vez, hasta que Marner aplicó el toque decisivo.

"Fue adrenalina: confiar en tus habilidades, en las que trabajas tan duro", dijo Marner.

"Simplemente confías en ti mismo para hacer la jugada, y tuve la suerte de marcar".

Macklin Celebrini puso a Canadá en ventaja a los cuatro minutos, antes de que Lukas Sedlak igualara cuatro minutos después.

La República Checa se adelantó gracias al primer gol del torneo de David Pastrnak al cuarto de hora.

Estados Unidos se enfrentará a Canadá en la final olímpica de hockey sobre hielo femenino

Estados Unidos se enfrentará a Canadá, campeona de hockey femenino, en la final olímpica, pero el lunes tuvieron victorias contrastantes en semifinales.



Los estadounidenses impresionaron al avanzar con facilidad su partido de cuartos de final con una victoria por 5-0 contra Suecia.



Nunca hubo peligro de que se repitiera lo ocurrido en los Juegos de Turín de 2006, cuando los suecos derrotaron a los estadounidenses en la misma fase.



Cayla Barnes anotó el primer gol a los cinco minutos y Taylor Heise, Abbey Murphy, Kendall Coyne y Hayley Scamurra anotaron en una victoria dominante para los actuales campeones del mundo.

Los canadienses mejoraron su juego en el segundo periodo, superando a sus oponentes 17 a 5. Pero les faltó precisión en el toque final y sólo una falta flagrante de Michal Kempny abrió el espacio para que Nathan MacKinnon hiciera el 2-2.

Golpe de Crosby

Canadá perdió a su capitán Sidney Crosby, dos veces campeón olímpico en 2010 y 2014, por una lesión en la pierna que lo descartó para el resto del partido.

Los checos recuperaron la ventaja con un contraataque espectacular que culminó Ondrej Palat.

La respuesta canadiense llegó con un disparo de larga distancia de Nick Suzuki antes de que Marner anotara el gol de la victoria.

Estados Unidos tomó la iniciativa en su juego con un gol de Dylan Larkin en el segundo período, pero Mika Zibanejad le puso la pelea a los estadounidenses cuando igualó el marcador para Suecia en el tercero.

En pleno tiempo extra, Hughes patinó frente al arco sueco y disparó superando al portero sueco mientras el banquillo estadounidense y un gran porcentaje de la multitud estallaban en festejos.

Tanto Canadá como Estados Unidos cuentan con planteles repletos de jugadores de la Liga Nacional de Hockey, que compiten en unos Juegos Olímpicos por primera vez desde 2014.

Anteriormente, Finlandia había logrado pasar a la final tras vencer a Suiza por 3-2 en otro partido que se extendió a tiempo extra, mientras que Eslovaquia goleó a Alemania por 6-2.

Artturi Lehkonen fue el héroe de Finlandia al anotar el gol de la victoria en el tiempo extra de tres contra tres.

Los eslovacos, medallistas de bronce hace cuatro años, tomaron el control del partido al final del primer período con un gol de Pavol Regenda a los 19 minutos.

El resto del partido fue una demostración de habilidad eslovaca, con Milos Kelemen y Oliver Okuliar anotando dos goles rápidos antes de que Dalibor Dvorsky marcara el cuarto justo después de media hora.