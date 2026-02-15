Investigan a escuelas públicas de Texas por apoyar paros estudiantiles y protestas contra el ICE

Publicado por Just The News | Bethany Blankley | The Center Square contributor 15 de febrero, 2026

(The Center Square) - Varias escuelas públicas de Texas están bajo investigación estatal por apoyar miles de paros estudiantiles para protestar contra la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Muchas han sido tomadas por el estado o tienen previsto el cierre de escuelas. El gobernador Greg Abbott ha pedido que las escuelas que faciliten las protestas sean despojadas de la financiación estatal.

Las protestas y paros iniciales ocurrieron el 3 de enero0 como parte de un movimiento nacional coordinado que interrumpió la enseñanza en las aulas, con algunos estudiantes heridos y perdidos. Más de 10 días después, los estudiantes siguen protestando.

El martes, decenas de estudiantes de la Academia de Estudios Internacionales de Houston abandonaron la escuela al grito de "ICE fuera de nuestras calles". Es parte de Houston ISD, que el estado tomó hace dos años por calificaciones reprobatorias, informó The Center Square. La semana pasada, en Fort Bend ISD, un estudiante kuwaití se unió a las protestas coreando: "No hay ilegalidad humana en tierra robada", un cántico común entre los manifestantes del área de Houston, The Houston Chronicle informó..

Los estudiantes de Dallas ISD también salieron de clase el martes, coreando,"No Trump, no ICE, no fascistas en nuestras calles. "La Policía de Dallas y los oficiales de Dallas ISD se mantuvieron al margen", informó KERA News.

Las protestas estudiantiles continúan después de que la Agencia de Educación de Texas emitiera una guía en la que afirma que "las escuelas corren el riesgo de perder los fondos de asistencia diaria si permiten o animan a los estudiantes a salir de clase. Los profesores que faciliten los abandonos serán objeto de investigación y sanción, incluida la revocación de la licencia. Los sistemas escolares que faciliten los abandonos serán objeto de investigación y sanción,incluido el nombramiento de un monitor, tutor o consejo de administración."

Austin ISD está bajo investigación después de que los padres se quejaron y la Fundación de Políticas Públicas de Texas publicó videos y fotos de cientos de estudiantes que sostenían carteles con blasfemias marchando en el centro de Austin que parecían ser escoltados por la policía de AISD. AISD dijo que los estudiantes de 14 campus no estaban en la escuela participando en un paro no patrocinado por el distrito. Dijo en español que estaban ejerciendo su derecho de la Primera Enmienda.

Su superintendente dijo que los padresfueron notificados pero un padre dijo que su hijo de la escuela intermedia AISD "no decidió protestar;" las clases fueron canceladas. "Los maestros mantuvieron las puertas abiertas. Todo el mundo se fue. Nadie me avisó antes, durante o después. Mi hijo y unos cientos más caminaron 8 kilómetros hasta el capitolio y volvieron, sin supervisión". También dijo que presentó quejas.

"Austin ISD recibe dinero de los contribuyentes para enseñar las materias requeridas por el estado, no para ayudar a los estudiantes a faltar a la escuela para protestar", dijo Abbott en respuesta. "Nuestras escuelas son para educar a nuestros hijos, no para adoctrinarlos políticamente. Esta es una de las muchas razones por las que AISD está perdiendo tantos estudiantes" Austin ISD cerrará 10 planteles a partir del ciclo escolar 2026-2027.

Cientos de estudiantes de Fort Worth ISD también protestaron en un distrito del que el estado se hizo cargo el año pasado debido a calificaciones reprobatorias sistémicas, The Center Squareinformó.También está en proceso de cerrar 16 escuelas. En respuesta, Abbott dijo, "ESTE es un distrito escolar del que Texas se está haciendo cargo porque el FWISD ha suspendido a los estudiantes durante 5 años seguidos. Los padres están huyendo de FWISD & la elección de la escuela porque quieren que sus hijos educados no adoctrinados. El Estado corregirá el curso de FWISD".

Un director de escuela secundaria en Eagle Mountain-Saginaw ISD en el noroeste de Fort Worth "aprobó la protesta y ayudó a los estudiantes", los animó usando un megáfono, y funcionarios del distrito escolar ofrecieron a los estudiantes un viaje en autobús, Fort Worth Star-Telegram reported..

KERA News reported cerca de 1,000 estudiantes en Hurst-Euless-Bedford ISD protestaron. El distrito dijo que el personal supervisó a los estudiantes por su seguridad. Su presidente de la juntamantuvo: "El compromiso cívico pacífico es una parte importante del aprendizaje y la participación democrática."

En el área de San Antonio, varios miles de estudiantes protestaron desde más de 20 escuelas secundarias, News 4 San Antonio informó. Los estudiantes estaban gritando, "¡USA! ¡No Trump! Ni KKK, ni fascistas!". Fuera de San Antonio, en New Braunfels ISD, el distritodijo que respetaba el "derecho de los estudiantes a expresar sus puntos de vista individuales", pero que los estudiantes que interrumpieran la instrucción o plantearan problemas de seguridad se enfrentarían a medidas disciplinarias."

Durante un paro escolar en Hays CISD, agentes de la Policía de Kyle arrestaron a dos menores por agresión, resistencia a la autoridad, interferencia con los deberes públicos y consumo y posesión de alcohol por un menor. En Buna, un hombre fue arrestado por presunta agresión a un menor.

En respuesta, el gobernador Abbott dijo, "Los paros disruptivos permitidos por las escuelas conducen a este tipo de caos. Las escuelas y el personal que permiten este comportamiento deben ser tratados como co-conspiradores y no deben ser inmunes al comportamiento criminal. También estamos estudiando la posibilidad de quitar la financiación a las escuelas que abandonan su deber de enseñar a nuestros hijos el plan de estudios requerido por la ley. Más por venir".

El superintendente de Hays CISD también informó a los padres que un estudiante de 12 años se perdió después de salir de la escuela "sin permiso durante una protesta estudiantil... y caminó cinco millas y media hasta que encontró otro campus escolar. No sabía cómo iba a llegar a casa". Agregó, CISD estaba "haciendo todo lo posible para mantener a los niños en clase, pero cuando cientos de estudiantes se dirigen simultáneamente a las puertas, no tenemos suficiente personal en cada campus para detenerlos, ni se nos permite contenerlos físicamente."

También dijo que un profesor implicado en la protesta que sostenía un cartel con blasfemias fue puesto en baja administrativa y no volvería. "No pueden producirse futuras huelgas". Los estudiantes "tienen el derecho de la Primera Enmienda a participar en protestas, pero no son sin consecuencias."

© Just The News