Suspenden los vuelos en el aeropuerto de El Paso por "razones especiales de seguridad"

Publicado por Williams Perdomo 11 de febrero, 2026

La principal agencia de aviación del país informó este martes de que suspenderá todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas durante 10 días por "razones de seguridad" no especificadas.

Las restricciones de vuelo estarán vigentes desde las 23:30 del martes (0630 GMT del miércoles) hasta el 20 de febrero para el espacio aéreo sobre El Paso y un área en el sur del vecino Nuevo México, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

"Ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas" cubiertas por las restricciones, dijo la FAA en un aviso, citando "razones especiales de seguridad" sin dar más detalles.

El Aeropuerto Internacional de El Paso dijo en una publicación en las redes sociales que todos los vuelos, "incluidos los comerciales, de carga y de aviación general", se verían afectados por la medida.

El aeropuerto, al que llegan importantes aerolíneas estadounidenses como Delta, American y United, alentó a los viajeros a "contactar a sus aerolíneas para obtener la información más actualizada sobre el estado de sus vuelos".