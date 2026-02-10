Schumer insta al Senado a bloquear al nominado de Trump por supuestos comentarios racistas y de odio a los judíos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de febrero, 2026

El líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) instó este lunes al Senado a rechazar la nominación de Jeremy Carl, la elección del presidente estadounidense Donald Trump para subsecretario de Estado para organizaciones internacionales, citando la "larga historia de Carl de posturas racistas, supremacistas blancas y antisemitas."

Hablando en el pleno del Senado antes del testimonio programado de Carl ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Schumer señaló los comentarios que Carl supuestamente ha hecho durante varios años en podcasts y redes sociales.

Carl, miembro del Instituto Claremont y subsecretario adjunto de Interior durante la primera Administración de Trump, se ha referido supuestamente al Juneteenth como una "fiesta de persecución racial y vergüenza para los blancos", añadiendo que "si eres una persona blanca que celebra Juneteenth, ya te has rendido", según Schumer.

Schumer también afirmó que Carl dijo: "A los judíos a menudo les encanta hacerse las víctimas" y declaró en un podcast que "a lo largo de la historia, los judíos eligieron algunas profesiones que les hacían más opresivos y no pueden sorprenderse de que los descendientes medios de los campesinos cosacos estén resentidos con ellos".

Alegó además que Carl desestimó el Holocausto al decir que "todo el mundo tiene traumas en su pasado".

Carl rechazó las acusaciones de Schumer, acusando al senador de aplicar selectivamente las acusaciones de racismo y antisemitismo con fines políticos.

"Parece que usted sólo repudia el racismo, antisemitismo y la supremacía racial si cree que puede utilizar esas palabras como garrote para golpear a los republicanos", afirmó.

Carl también criticó a Schumer por lo que describió como una incapacidad para condenar la retórica incendiaria compartida por destacados demócratas, entre ellos Gene Wu, representante del estado de Texas, y la representante demócrata Jasmine Crockett.

Acusó a Schumer de evitar criticar al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a pesar de que Schumer escribió un libro titulado Antisemitismo en América, por miedo a "un desafío en las primarias del Senado por parte de la izquierda en 2028."

"Parece que deberías poner tu casa en orden antes de criticar a los demás", declaró Carl.

Eugene Kontorovich, jurista de la Heritage Foundation, cuestionó la caracterización de Carl hecha por Schumer.

"El antisemitismo es una etiqueta extraña para un candidato abiertamente pro-Israel a la mesa de la OI que apoya las sanciones a la CPI, que ha tratado de criminalizar la autodefensa de Israel", Kontorovich escribió.

En septiembre, el programa "KFile" de la CNN informó de que Carl había borrado miles de mensajes de sus redes sociales tras su nombramiento.

