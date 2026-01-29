“Nunca los olvidaremos”: la NASA rinde un homenaje a los siete astronautas del Challenger a 40 años de la tragedia

Publicado por Williams Perdomo 29 de enero, 2026

La Oficina de Historia de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) conmemoró este miércoles a los siete astronautas que perdieron la vida a bordo del transbordador Challenger hace 40 años, en un accidente que marcó un antes y un después en las misiones espaciales.

En ese sentido, la oficina recordó las palabras del presidente Ronald Reagan ante los hechos:

"La tripulación del transbordador espacial Challenger nos honró con su forma de vivir. Nunca los olvidaremos… cuando… 'rompieron los límites de la tierra' para 'tocar el rostro de Dios'", dijo el expresidente estadounidense.

En ese sentido, la NASA aseguró que "su legado guía constantemente nuestro compromiso con el aprendizaje, la vigilancia y la seguridad".

La agencia también recordó que el 28 de enero de 1986, la NASA y el "pueblo estadounidense se vieron conmocionados por la tragedia que se desató a los 73 segundos del vuelo de la misión STS-51L del transbordador espacial Challenger".

De acuerdo con las autoridades, un motor propulsor falló y provocó la desintegración del transbordador Challenger, cobrando la vida de los siete tripulantes. "Un trozo de espuma, que se desprendió del tanque externo durante el lanzamiento, abrió un agujero en una de las alas del transbordador, lo que provocó la desintegración del orbitador al reingresar", resaltó la NASA.