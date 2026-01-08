Un tiroteo masivo en una iglesia de Salt Lake City deja al menos dos muertos y seis heridos

Publicado por Williams Perdomo 8 de enero, 2026

La Policía de Salt Lake City informó de que un tiroteo ocurrido afuera de una iglesia de Salt Lake City dejo al menos dos muertos y seis heridos.

El hecho ocurrió en un centro de reuniones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el oeste de la ciudad. Los heridos, de acuerdo con la información, se encuentran en estado crítico.

"Los sospechosos aún están pendientes, pero nuestros oficiales han obtenido pistas sólidas y están trabajando para localizar a los involucrados", detalló la policía en un breve comunicado.

Entre tanto, la alcaldesa de la ciudad, Erin Mendenhall, aseguró que "el hecho de que esto sucediera afuera de un lugar de culto durante una celebración de la vida es especialmente desgarrador".

"He estado en contacto constante con los líderes de nuestro departamento de policía durante toda la noche y tengo plena confianza en que su investigación llevará a los sospechosos ante la justicia. Agradezco la rápida respuesta de nuestros operadores del 911, la policía y los bomberos, así como el apoyo de diversas agencias del orden público", señaló Mendenhall.

Por su parte, el senador Mike Lee (republicano de Utah) pidió al público comunicarse con las autoridades con cualquier información sobre los sospechosos.