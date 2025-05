Trump se despacha contra Bruce Springsteen y Taylor Swift

Publicado por Diane Hernández 16 de mayo, 2025

El presidente Donald Trump criticó este viernes al cantante Bruce Springsteen y dijo que está "muy sobrevalorado". Todo sucedió luego de que el rockero calificara a la administración como "corrupta, incompetente y traidora" durante una gira europea.

"Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos. Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo es un imbécil autoritario y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden", escribió Trump en la red social Truth.

Springsteen arremetió contra la actual administración el miércoles durante el primer concierto de una gira por Manchester, Inglaterra.

"Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestro experimento estadounidense que se unan a nosotros, alcen la voz contra el autoritarismo y dejen resonar la libertad", dijo el artista en un video publicado en su página de YouTube.

Trump agregó en su publicación: "Este rockero reseco (¡tiene la piel atrofiada!) debería MANTENER LA BOCA CIERRA hasta que regrese al país; eso es lo normal. ¡Entonces veremos qué tal le va!"

Bruce Springsteen declaró el año pasado su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales, incluso participó en sus actos de campaña para animar a los votantes.

Otro dardo contra Taylor Swift

El presidente Trump también indicó este viernes que "hay mala sangre" entre él y Taylor Swift. Así el mandatario reavivó su disputa con la estrella de la música y se atribuyó el mérito de lo que describe como "una caída en la popularidad" de la artista.

"¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT', ella ya no está 'GUAPÉ'?”, comentó Trump en Truth Social .

Parte del aparente desacuerdo del presidente con la cantante de Shake it Off se remonta a la campaña electoral de 2024. El republicano escribió por primera vez en redes sociales en septiembre del año pasado que "odiaba" a Swift, después de que la artista de 35 años apoyara a la entonces vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones presidenciales en un mensaje a sus más de 280 millones de seguidores en Instagram.

El mensaje de Trump llegó poco después del final del popularísimo tour "The Eras Tour" de Swift, en el que se agotaron las entradas de sus conciertos en todo el mundo.