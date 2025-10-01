Harvard aceptó un acuerdo para restablecer los fondos federales, según Trump

El presidente Donald Trump anunció el martes que la Universidad de Harvard aceptó un acuerdo para restaurar miles de millones de dólares en fondos federales congelados por la Administración tras acusar a la escuela de antisemitismo.

En su intervención en un acto en el Despacho Oval sobre el cáncer infantil, Trump dijo que lo único que faltaba para completar el acuerdo era "ponerlo en el papel".

"Supongo que hoy hemos llegado a un acuerdo con Harvard", dijo Trump. "Hay que ponerlo en el papel. Aunque será genial. Tendrá que ver con algo que es muy importante para todos". (JNS pidió comentarios a Harvard y la Casa Blanca).

En abril, la Administración Trump congeló más de 2.000 millones de dólares en subvenciones y contratos federales con Harvard, diciendo que el "acoso a estudiantes judíos" en el campus "es intolerable".

"Es hora de que las universidades de élite se tomen en serio el problema y se comprometan a un cambio significativo si quieren seguir recibiendo el apoyo de los contribuyentes", declaró entonces el Grupo de Trabajo Conjunto federal para Combatir el Antisemitismo.

El martes, Trump dijo que el próximo acuerdo con Harvard incluiría un fondo de 500 millones de dólares para la formación profesional.

"Van a pagar unos 500 millones de dólares y van a operar escuelas de oficios. Enseñarán a la gente sobre inteligencia artificial y cómo hacer muchas otras cosas, como motores", dijo Trump.

"Sería un grupo gigantesco de escuelas de comercio, dirigida por Harvard. Esto es algo que estamos a punto de finalizar -todavía no lo hemos hecho-, pero han puesto 500 millones de dólares", dijo. "Entonces sus pecados serán perdonados".

