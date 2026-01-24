Nueva York: los bomberos combaten un incendio en los pisos superiores de un edificio de apartamentos en el Bronx

Publicado por Carlos Dominguez 24 de enero, 2026

Un incendio durante la madrugada del sábado en los dos pisos superiores de un edificio de gran altura en Nueva York obligó a una amplia movilización de los servicios de emergencia, según informó AP, citando a autoridades locales.

El incendio de cuatro alarmas en el Bronx comenzó poco después de la medianoche y se extendió a varios apartamentos del edificio de 17 pisos ubicado en 3485 Bivona St, entre Reeds Mill Ln y Boston Rd, según un comunicado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).

AP reportó que más de 200 bomberos y equipos de emergencia estaban trabajando en el lugar.

Por el momento no se ha informado si hay heridos o víctimas fatales, y tampoco se ha precisado cuál fue la causa del incendio.

NOTICIA EN DESARROLLO