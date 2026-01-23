Frío extremo y fuertes nevadas: el este se prepara para una tormenta invernal

Publicado por Carlos Dominguez 23 de enero, 2026

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), un sistema de alta presión que desciende desde el centro de Canadá provocará un marcado descenso de las temperaturas en las Llanuras, la región de los Grandes Lagos y el noreste y centro del Atlántico.

Mientras una baja presión permanece sobre la costa del Golfo, un segundo sistema de baja presión avanzará hacia el noreste a lo largo de la costa sureste y del Atlántico central hasta el domingo.

Nevadas superiores a las 12 pulgadas

El sistema dará lugar a una tormenta invernal de gran intensidad y larga duración, con fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde el sur de las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra, extendiéndose desde el viernes hasta el lunes. Se prevé que las nevadas superen las 12 pulgadas en el valle de Ohio, el Atlántico medio y el noreste, lo que generará interrupciones generalizadas en los desplazamientos.

Además, según el pronóstico del NWS, se prevén lluvias heladas y aguanieve generalizadas en las llanuras del sur, el valle inferior del Mississippi, el valle de Tennessee y el sureste.

Se espera que la tormenta dejará acumulaciones de hielo significativas con riesgo de cortes de electricidad prolongados y condiciones de viaje extremadamente peligrosas.

Tras el paso del sistema, las comunidades desde las llanuras del sur hasta el noreste afrontarán temperaturas muy bajas y una sensación térmica peligrosamente fría, lo que generará riesgos persistentes para el transporte y afectará a las infraestructuras.

Nevadas en los Grandes Lagos y las High Plains

Además, se esperan fuertes nevadas por efecto lago en la región de los Grandes Lagos desde el viernes hasta la madrugada del sábado. El domingo, las intensas nevadas asociadas a la tormenta en el valle de Ohio se desplazarán gradualmente hacia la región. Por otra parte, el flujo ascendente generará nevadas en zonas del norte y centro de las High Plains hasta primeras horas del sábado.

Asimismo, una baja en niveles altos que avanzará hacia el noroeste de México producirá lluvias en las áreas bajas y nevadas en las zonas montañosas del suroeste entre el viernes y el sábado.