Frío extremo y nevadas intensas: el país se prepara para una tormenta invernal histórica

Publicado por Carlos Dominguez 23 de enero, 2026

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), un sistema de alta presión que desciende desde el centro de Canadá provocará un marcado descenso de las temperaturas en las Llanuras, la región de los Grandes Lagos y el noreste y centro del Atlántico.

Mientras una baja presión permanece sobre la costa del Golfo, un segundo sistema de baja presión avanzará hacia el noreste a lo largo de la costa sureste y del Atlántico central hasta el domingo.

El sistema dará lugar a una tormenta invernal de gran intensidad y larga duración. Según informó Fox Weather, el fenómeno se extenderá desde el suroeste hasta el noreste y Nueva Inglaterra, descargando una peligrosa combinación de fenómenos invernales severos a lo largo de un trayecto de 2.300 millas, lo que podría paralizar importantes centros de transporte en Estados Unidos y provocar cortes de energía generalizados.

Se prevé que el fenómeno deje intensas nevadas, hielo paralizante y varios días de condiciones de viaje peligrosas para más de 245 millones de personas, desde Arizona hasta Maine, durante el fin de semana. Además, más de 190 millones de habitantes están bajo alertas meteorológicas invernales y más de 3.200 vuelos han sido cancelados en todo el país desde la mañana del sábado.

Fox también informó que ya se han declarado estados de emergencia en los siguientes estados: Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Misuri, Kansas, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Washington DC.

Nevadas que superarán las 12 pulgadas

Se prevé que las nevadas superen las 12 pulgadas en el valle de Ohio, el Atlántico medio y el noreste, lo que generará interrupciones generalizadas en los desplazamientos. Además, según el pronóstico del NWS, se prevén lluvias heladas y aguanieve generalizadas en las llanuras del sur, el valle inferior del Mississippi, el valle de Tennessee y el sureste.

Se espera que la tormenta dejará acumulaciones de hielo significativas con riesgo de cortes de electricidad prolongados y condiciones de viaje extremadamente peligrosas.

Tras el paso del sistema, las comunidades desde las llanuras del sur hasta el noreste afrontarán temperaturas muy bajas y una sensación térmica peligrosamente fría, lo que generará riesgos persistentes para el transporte y afectará a las infraestructuras.

Nevadas en los Grandes Lagos y las High Plains

Además, se esperan fuertes nevadas por efecto lago en la región de los Grandes Lagos desde el viernes hasta la madrugada del sábado. El domingo, las intensas nevadas asociadas a la tormenta en el valle de Ohio se desplazarán gradualmente hacia la región. Por otra parte, el flujo ascendente generará nevadas en zonas del norte y centro de las High Plains hasta primeras horas del sábado.

Asimismo, una baja en niveles altos que avanzará hacia el noroeste de México producirá lluvias en las áreas bajas y nevadas en las zonas montañosas del suroeste entre el viernes y el sábado.