Netanyahu: ni tropas turcas ni qataríes en los esfuerzos de reconstrucción de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de enero, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que no habría tropas turcas ni qataríes desplegadas en Gaza como parte de la Fase 2 del plan de paz en Oriente Medio de la Administración Trump.

En su intervención en un debate de la Knesset sobre "violencia y delincuencia en el sector árabe" dentro de Israel, Netanyahu reconoció la disputa entre su Gobierno y la Administración Trump sobre la gestión de Gaza tras la guerra.

"Tenemos una cierta discusión con nuestros amigos de Estados Unidos sobre la composición de la junta ejecutiva que supervisará los procesos en Gaza", dijo.

"En la Franja de Gaza, estamos ante la segunda fase del plan Trump. La segunda fase dice una cosa muy sencilla: Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada", ha dicho Netanyahu. "Nos adherimos a estos objetivos, y se lograrán.O por las buenas o por las malas. Soldados turcos o soldados qataríes no estarán en la Franja de Gaza".

En los últimos días, el primer ministro israelí ha discrepado abiertamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los nombramientos de los comités destinados a gobernar Gaza, de forma directa e indirecta, tras la etapa de Hamás.

"El anuncio relativo a la composición de la junta ejecutiva de Gaza, que está subordinada a la Junta de Paz, no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", declaró el sábado la oficina del primer ministro .

Una de las principales disputas parece ser el papel que Qatar y Turquía, que han adoptado posiciones fuertemente antiisraelíes y acogen a responsables de Hamás en sus países, jugarán en el Gobierno del enclave palestino.

"Arquitectura de control que centraliza el poder"

El 16 de enero, la Administración Trump nombró a funcionarios turcos y qataríes para integrar la junta ejecutiva de Gaza, entre ellos el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. También fueron designados Jared Kushner, yerno y ex alto asesor de Trump; el ex primer ministro británico Tony Blair; y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio

El único israelí en el panel es Yakir Gabay, un empresario chipriota-israelí.

El comité ejecutivo gestionará el Comité Nacional para la Administración de Gaza, un grupo de tecnócratas palestinos encargado de supervisar el enclave costero, que llevó a cabo su primer acto oficial el sábado al firmar su declaración de objetivos.

Tanto la junta ejecutiva como el Comité Nacional estarán supervisados por la Junta de la Paz, presidida por Trump, que en los últimos días ha sido objeto de críticas a raíz de informes que señalan que los asientos permanentes en la junta podrían comprarse por $1.000 millones y que entre los invitados figura el presidente ruso Vladímir Putin.

"La Junta de Paz de Trump que se presentará esta semana en Davos no es arquitectura de paz. Es arquitectura de control que centraliza el poder, diluye la legitimidad y dificulta una paz sostenible a largo plazo", escribió Hady Amr, ex representante especial de Estados Unidos para asuntos palestinos durante la Administración Biden. "Eximir a los grandes contribuyentes de los límites de mandato hace que la afiliación parezca comprable. Aunque sea 'voluntario', grita influencia transaccional y corroe la credibilidad".

En el debate celebrado el lunes en la Knesset, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, arremetió contra Netanyahu, afirmando que había perdido el control de los comités establecidos para gobernar Gaza.

Netanyahu "acordó a nuestras espaldas que Turquía, Qatar y la Autoridad Palestina estuvieran en Gaza, o a Trump le importas un bledo", dijo Lapid, según The Times of Israel.

©JNS