Tras más de 10 horas de corte, Verizon restablece el servicio y compensará a los usuarios afectados

Publicado por Carlos Dominguez 15 de enero, 2026

Verizon ha confirmado que su servicio ha sido restablecido después de la gran interrupción a nivel nacional. La compañía afirma que la conectividad de voz y datos móviles ya está funcionando nuevamente, y que los clientes que aún tengan problemas deberían reiniciar sus dispositivos para reconectarse.

"Para los afectados, proporcionaremos créditos en sus cuenta. Los detalles se compartirán directamente con los clientes", informó Verizon en su cuenta de X.

En un comunicado anterior, la empresa ofreció disculpas por la interrupción registrada, que se prolongó por más de 10 horas. "Hoy no estuvimos a la altura y defraudamos a muchos de nuestros clientes, y lo lamentamos profundamente. Saben que esperan un mejor servicio de nuestra parte", señaló la compañía.

Los reportes de problemas comenzaron a llegar a DownDetector alrededor de las 12:00 pm ET del miércoles, y para las 12:30 p m ET ya se habían registrado más de 170.000 informes de fallos en el servicio de Verizon. La mitad de los usuarios indicó tener problemas con la señal móvil, mientras que otros reportaron fallos en el WiFi y el internet de banda ancha.

De acuerdo al New York Post (NYP), la interrupción también provocó alertas de emergencia en la ciudad de Nueva York y Washington DC, advirtiendo que los clientes de Verizon estaban teniendo problemas para comunicarse con el 911.