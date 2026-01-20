20 de enero, 2026

Los guías turísticos urbanos de hoy suelen detenerse ante la impresionante arquitectura, similar a un castillo, de los arsenales de Estados Unidos, esos monumentos de finales del siglo pasado presentes en muchas ciudades del país. Antaño utilizados como sede de regimientos locales de la Guardia Nacional, siguen siendo edificaciones de gran impacto visual y ahora albergan convenciones y exposiciones itinerantes, producciones teatrales e incluso deportes de motor bajo techo.

Lo que suele omitirse es que estos edificios fueron ubicados estratégicamente en puntos centrales de esas ciudades con el propósito específico de hacer frente a la violencia política en las calles que era habitual en aquella época.

Aunque el presidente Donald Trump ha renunciado recientemente a su intención de invocar la Ley de Insurrección, que habría enviado fuerzas militares a Minneapolis para hacer frente a una situación que amenazaba con ceder el control de las calles a una turba, el papel del Ejército en los centros urbanos de Estados Unidos se puede encontrar en cada uno de esos "pintorescos" arsenales históricos.

A principios del siglo XIX, los disturbios internos eran habituales en muchas de nuestras ciudades, especialmente en Nueva York, que era un foco de tensión. Los disturbios y las peleas callejeras reflejaban la tensión que se vivía en la sociedad estadounidense, que estaba pasando por un doloroso proceso de transformación hacia una nación industrializada donde las diferencias de clase se habían convertido en un punto álgido.

"La 'Edad Dorada' se había convertido en un campo de batalla, y estos arsenales permitieron a las tropas de la Guardia Nacional reunirse, desplegarse y enfrentarse a los alborotadores"

Se desplegaron fuerzas militares cuando la policía local se vio superada en número, armamento y capacidad de combate. La Edad Dorada se había convertido en un campo de batalla, y estos arsenales permitieron a las tropas de la Guardia Nacional reunirse, desplegarse y enfrentarse a los alborotadores.

Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos ni fueron menospreciados. Los historiadores señalan un número de 1877 de la revista Harper's Weekly, en el que los editores elogiaron a las tropas de la ciudad de Nueva York como "la flor y nata de los soldados ciudadanos estadounidenses... que con su actitud y conducta se han ganado el respeto y la gratitud de todos los buenos ciudadanos del país".

Debido a que somos una nación que con demasiada frecuencia se aleja de su propia historia, no sabemos ni apreciamos que Estados Unidos ha desplegado históricamente fuerzas militares cuando la libertad de expresión se ha convertido en disturbios y violencia callejera.

Al detenerse a la sombra de esas históricas armerías que aún se conservan en muchas de nuestras comunidades, aprecie que en su día sirvieron como baluartes contra el caos y contra aquellos que permitían que el dominio de las masas desmantelara el Estado de Derecho. Es un legado que el presidente no ha olvidado.

Lawrence Kadish, miembro del Consejo de Gobernadores del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute