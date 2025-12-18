Contralor de Illinois: Las políticas del alcalde de Chicago ahuyentan a las empresas

Publicado por Just The News / The Center Square/ Jim Talamonti 18 de diciembre, 2025

La contralora de Illinois, Susana Mendoza, dice que Chicago está ahuyentando a los creadores de empleo con políticas paralizantes.

Citadel trasladó a 900 trabajadores de Chicago a Miami en 2022, y ahora se espera que la firma financiera abandone su antigua sede del Citadel Center en un rascacielos del centro de la ciudad por un espacio más pequeño a las afueras del Loop.

La tasa de desocupación de oficinas en el centro de Chicago se ha disparado en los últimos años y alcanzó un récord del 28% el mes pasado.

La contralora de Illinois, Susana Mendoza, afirma que las políticas más perjudiciales para la ciudad son las que ahuyentan a los creadores de empleo.

"Creo que en lugar de castigar a nuestra comunidad empresarial por crear puestos de trabajo que son necesarios para la calidad de vida de las personas, deberíamos asociarnos con nuestra comunidad empresarial y no crear políticas que, francamente, los ahuyentan muy rápidamente", dijo Mendoza a The Center Square.

Peak6 Investments trasladó su sede corporativa de Chicago a Austin, TX en enero de 2025.

Boeing, Caterpillar, Morton Salt, TTX y Tyson Foods, entre otras, anunciaron sus salidas de Illinois en los últimos años.

En una publicación en las redes sociales la semana pasada, Mendoza dijo que cientos de millones de dólares en ingresos fiscales abandonaron Illinois cuando el propietario de Citadel, Ken Griffin, y 900 de sus empleados se fueron de Chicago a Miami hace tres años.

Los últimos planes de Citadel llegan en un momento en que el alcalde Brandon Johnson y los miembros del Ayuntamiento de Chicago se debaten en torno a propuestas presupuestarias contrapuestas.

La semana pasada, Johnson revisó su impuesto de sociedades para que afectara a las empresas con más de 500 empleados en lugar de a las que tienen más de 100. También elevó el impuesto mensual de 21 dólares por trabajador a 33 dólares.

Mendoza expresó su desaprobación a gravar a las empresas por contratar trabajadores.

"Obviamente, me opongo rotundamente a eso porque sí ahuyenta de Chicago a nuestros creadores de empleo", dijo la contralora estatal.

El plan de gasto del alcalde, de más de 16.000 millones de dólares, también incluye un aumento del impuesto sobre las nubes, un impuesto sobre las redes sociales e impuestos sobre apuestas deportivas y amarres de barcos.

Un grupo de concejales aprobó el martes un paquete alternativo de impuestos e ingresos a través del comité de finanzas del ayuntamiento. Aún no está claro si el grupo tiene suficientes votos para aprobar su propio presupuesto y anular un posible veto de Johnson.

Mendoza tomó nota de la negativa de la ciudad a hacer recortes bajo el actual alcalde.

"No hay razón para que esta ciudad avance con un presupuesto que es 60% más grande de lo que era en 2019, pre-pandemic", dijo Mendoza.

Aunque gran parte de la oposición al plan presupuestario de Johnson se ha centrado en el impuesto a la cabeza corporativa, Mendoza dijo que también hay un gran problema con el plan del alcalde para los dólares de financiamiento de incremento de impuestos.

El presupuesto del alcalde barrería alrededor de $1 billón de dinero TIF a las Escuelas Públicas de Chicago.

Citando una comunidad en el lado sur de la ciudad, Mendoza dijo que los dólares TIF están destinados a revitalizar los barrios.

"Englewood es un ejemplo perfecto, porque apalancaron 10 millones de dólares de TIF para crear 50 millones de dólares en desarrollo económico", explicó Mendoza.

El contralor dijo que los arreglos a corto plazo de Johnson dañarán críticamente el potencial de la ciudad para el desarrollo económico.

"Eso significa que los barrios que tradicionalmente están desatendidos, que no tienen nada más que lotes baldíos a su favor, van a seguir deprimidos en las próximas décadas,", dijo Mendoza.

El contralor dijo que una vez que un dólar TIF se gasta, no puede ser gastado de nuevo.

"Eso es una verdadera vergüenza para estas comunidadesque están desesperadas por el desarrollo económico", dijo Mendoza.

El contralor dijo que si Chicago sigue recibiendo rebajas crediticias,afectaría en última instancia a los ingresos del estado.

Mendoza, quien no busca la reelección como contralora en 2026, dijo que está considerando seriamente una candidatura a la alcaldía de Chicago. La contralora dijo que seguirá hablando de los temas que afectan a la ciudad aunque no se postule, porque tienen impacto en su trabajo actual y en tratar de aprovechar al máximo cada dólar de los contribuyentes.

Glenn Minnis contribuyó a esta historia.

© Just The News