EN VIVO: Estados Unidos e Israel atacan Irán

28 de febrero, 2026

Washington y Jerusalén atacaron Irán este sábado. En Teherán y otras ciudades iraníes se registraron explosiones, mientras el presidente Donald Trump comparecía en un discurso televisado para confirmar los ataques de "gran envergadura" en suelo iraní para "eliminar amenazas inminentes".

Trump aseguró que la meta de la nueva ofensiva es destruir la industria misilística y la Marina de la república islámica. "Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones", dijo directamente a la población iraní.

El Ministerio de Defensa israelí anunció poco antes un "ataque preventivo" contra Irán con el fin de "eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel", según AFP. De acuerdo con el Gobierno israelí, "se espera un ataque de misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en un futuro inmediato", por lo que se instauró un "estado de emergencia especial e inmediato" en todo el país.

La hora se encuentra en horario del este (ET).

04:58 Mensaje de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán 11:15 28/02/2026 11:15 28/02/2026 "Queridos compatriotas, nos esperan momentos decisivos", aseguró Reza Pahlavi, hijo del sha (rey) iraní depuesto por la Revolución Islámica que instauró el actual régimen. Pahlavi se ha convertido en una figura central de las protestas de los últimos meses, postulándose como líder de una transición si cae el Gobierno de los mulás.

​"La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria, y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de asesinato, no el país y la gran nación de Irán", sostuvo. "Sin embargo", advirtió, "la victoria final" depende del propio pueblo iraní. "Se acerca el momento de volver a las calles".

​También se dirigió directamente a las fuerzas de seguridad y de represión, recordándoles que juraron proteger a la nación, "no a la República Islámica ni sus líderes". "Únanse a la nación y ayuden a garantizar una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco de Jamenei y su régimen en ruinas".

​Asimismo, dedicó unas palabras a Trump: "El honorable pueblo de Irán, a pesar de la brutal represión y los asesinatos perpetrados por este régimen, resistió con valentía durante casi dos meses. Les pido que actúen con la máxima cautela para preservar la vida de los civiles y de mis compatriotas. El pueblo de Irán es su aliado natural y el aliado del mundo libre, y no olvidará su ayuda durante el período más difícil de su historia contemporánea".

04:30 "Ataque con misiles" contra una base de EEUU en Baréin 10:53 28/02/2026 10:53 28/02/2026 (AFP) Unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Baréin se vieron alcanzadas en un "ataque con misiles", indicaron las autoridades locales este sábado, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en el vecino Irán.



"El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante", indicó en un comunicado el Gobierno de esta monarquía del Golfo.



Irán había avisado de que atacaría bases estadounidenses en la región en caso de verse atacado por Estados Unidos.



Baréin alberga la V Flota norteamericana, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por Donald Trump.



04:08 El discurso completo de Donald Trump sobre el ataque en Irán

10:31 28/02/2026 10:31 28/02/2026 "Hace poco tiempo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles.



Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a sus aliados en todo el mundo. Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado “muerte a Estados Unidos” y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos masivos, atacando a Estados Unidos, a nuestras tropas y a personas inocentes en muchos, muchos países.



Uno de los primeros actos del régimen fue respaldar la toma violenta de la embajada de Estados Unidos en Teherán, manteniendo a decenas de estadounidenses como rehenes durante 444 días. En 1983, los aliados del régimen llevaron a cabo el atentado contra los cuarteles de los Marines en Beirut, que mató a 241 miembros del personal militar estadounidense. En el año 2000, sabían y probablemente estuvieron involucrados en el ataque contra el USS Cole.



Muchos murieron. Las fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos de militares estadounidenses en Irak. En los últimos años, los aliados del régimen han seguido lanzando innumerables ataques contra fuerzas estadounidenses estacionadas en Medio Oriente, así como contra buques navales y comerciales de Estados Unidos y contra rutas marítimas internacionales. Ha sido terrorismo masivo y no vamos a tolerarlo por más tiempo.



Desde Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre y vísceras. Y fue un aliado de Irán, Hamás, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de Octubre contra Israel, masacrando a más de 1.000 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, mientras tomaba como rehenes a 12 de nuestros ciudadanos.



Fue brutal, algo como el mundo nunca había visto antes. Irán es el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo y, recientemente, mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de Estados Unidos, y en particular de mi Administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear.



Lo diré otra vez: nunca pueden tener un arma nuclear. Por eso, en la Operación Midnight Hammer el pasado mes de junio, destruimos el programa nuclear del régimen en Fort Natanz. Después de ese ataque les advertimos que nunca reanudaran su maliciosa búsqueda de armas nucleares y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo.



Lo intentamos. Querían hacerlo, no querían hacerlo. De nuevo, querían hacerlo, no querían hacerlo, no sabían lo que estaba pasando; solo querían practicar el mal. Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas y décadas. Rechazaron cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y ya no podemos tolerarlo más.



En cambio, intentaron reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero y que pronto podrían alcanzar el territorio estadounidense.



Imaginen cuán envalentonado estaría este régimen si alguna vez tuviera y estuviera realmente armado con armas nucleares como medio para imponer su mensaje. Por estas razones, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta dictadura radical y perversa amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional.



Vamos a destruir sus misiles y a arrasar su industria de misiles. Será nuevamente totalmente obliterada. Vamos a aniquilar su armada.



Vamos a asegurarnos de que los aliados terroristas del régimen ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo ni atacar a nuestras fuerzas, y que ya no utilicen sus artefactos explosivos improvisados o bombas al borde de las carreteras, como a veces se les llama, para herir gravemente y matar a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses. Y vamos a garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear.



Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Construí y reconstruí nuestro Ejército en mi primera Administración, y no hay ninguna fuerza militar en la Tierra que siquiera se acerque a su poder, fuerza o sofisticación.



Mi Administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar. Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y podemos sufrir bajas, lo que a menudo ocurre en la guerra, pero estamos haciendo esto no solo por el presente, sino por el futuro, y es una misión noble.



Rezamos por cada miembro de nuestras fuerzas que arriesga desinteresadamente su vida para garantizar que los estadounidenses y nuestros hijos nunca sean amenazados por un Irán con armas nucleares.



Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en peligro y confiamos en que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas prevalecerán. Tenemos a los mejores del mundo, y prevalecerán.



A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, de las fuerzas armadas y de toda la policía, les digo esta noche que deben deponer sus armas y recibirán inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarán una muerte segura. Así que depongan las armas; serán tratados con justicia y con inmunidad total, o enfrentarán una muerte segura.



Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está al alcance. Permanezcan resguardados, no salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Bombas estarán cayendo por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para tomarlo. Probablemente esta sea su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la obtuvieron.



Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen a un presidente que les está dando lo que quieren. Así que veamos cómo responden. Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y desatar el futuro próspero y glorioso que está al alcance de sus manos. Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar.



Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias".

03:59 Comienza la represalia iraní 10:01 28/02/2026 11:15 28/02/2026 "Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso", aseguraron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado recogido por AFP.



Testigos en Israel reportaron explosiones en Jerusalén y otras coordenadas del país.



Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que varias alarmas fueron encendidas a lo largo del país:



