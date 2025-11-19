La Administración Trump propone limitar las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción
El presidente Donald Trump quiere eliminar las protecciones para algunos animales y plantas amparadas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La propuesta surge debido a que su Gobierno argumenta que las normas actuales son demasiado estrictas y frenan el desarrollo económico del país.
En ese sentido, el Departamento de Interior detalló que las propuestas, dos de las cuales se emitieron en coordinación con el Servicio Nacional de Pesca Marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Departamento de Comercio, revisarán las regulaciones de la Administración Biden, finalizadas en 2024, que ampliaron el alcance federal y “crearon una complejidad innecesaria”.
“Estas acciones implementan las Órdenes Ejecutivas 14154, ‘Desatando la Energía Estadounidense’, y 14219, ‘Eficiencia del Departamento de Gobierno’, junto con la Orden del Secretario 3418 , que instruyen a las agencias a eliminar las barreras regulatorias que obstaculizan el desarrollo responsable de los recursos y el crecimiento económico, manteniendo al mismo tiempo los compromisos fundamentales de conservación”, explicó el Departamento de Interior en un comunicado.
Entre tanto, el secretario del Interior, Doug Burgum señaló que “esta Administración está devolviendo a la Ley de Especies en Peligro de Extinción su propósito original, protegiendo a las especies mediante normas claras, coherentes y legales que, además, respetan el sustento de los estadounidenses que dependen de nuestras tierras y recursos”.
Las cuatro reglas propuestas son:
- Listado y hábitat crítico (50 CFR parte 424): Los servicios proponen conjuntamente restablecer el texto reglamentario de 2019 que rige la inclusión en listas de especies amenazadas, la exclusión de dichas listas y la determinación de hábitats críticos.
- Cooperación interinstitucional (50 CFR parte 402): Los servicios proponen conjuntamente retomar el marco de consulta de 2019, restableciendo las definiciones de “efectos de la acción” y “línea de base ambiental”, eliminando las disposiciones de “compensación” de 2024 y restaurando los procedimientos de la sección 7 conforme al texto legal.
- Protección de especies amenazadas (50 CFR parte 17; sección 4(d)): El Servicio de Pesca y Vida Silvestre propone eliminar la opción de la «norma general» y exigir normas 4(d) específicas para cada especie amenazada. Este enfoque refleja la mejor interpretación de la ley según el caso Loper Bright y garantiza que las protecciones sean necesarias y recomendables para la conservación de cada especie sin imponer restricciones innecesarias a las demás.
- Exclusiones de hábitat crítico (50 CFR parte 17; sección 4(b)(2)): El Servicio de Pesca y Vida Silvestre propone reinstaurar su norma de 2020 que aclara cómo se ponderan los impactos económicos, de seguridad nacional y otros impactos relevantes al determinar si se excluyen áreas del hábitat crítico.