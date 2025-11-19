La Administración Trump propone limitar las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción

Publicado por Williams Perdomo 19 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump quiere eliminar las protecciones para algunos animales y plantas amparadas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La propuesta surge debido a que su Gobierno argumenta que las normas actuales son demasiado estrictas y frenan el desarrollo económico del país.

En ese sentido, el Departamento de Interior detalló que las propuestas, dos de las cuales se emitieron en coordinación con el Servicio Nacional de Pesca Marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Departamento de Comercio, revisarán las regulaciones de la Administración Biden, finalizadas en 2024, que ampliaron el alcance federal y “crearon una complejidad innecesaria”.

“Estas acciones implementan las Órdenes Ejecutivas 14154, ‘Desatando la Energía Estadounidense’, y 14219, ‘Eficiencia del Departamento de Gobierno’, junto con la Orden del Secretario 3418 , que instruyen a las agencias a eliminar las barreras regulatorias que obstaculizan el desarrollo responsable de los recursos y el crecimiento económico, manteniendo al mismo tiempo los compromisos fundamentales de conservación”, explicó el Departamento de Interior en un comunicado.

Entre tanto, el secretario del Interior, Doug Burgum señaló que “esta Administración está devolviendo a la Ley de Especies en Peligro de Extinción su propósito original, protegiendo a las especies mediante normas claras, coherentes y legales que, además, respetan el sustento de los estadounidenses que dependen de nuestras tierras y recursos”.