Murió en un choque Vince Zampella, creador de 'Call of Duty' y pilar de Electronic Arts

Publicado por Virginia Martínez 23 de diciembre, 2025

Vince Zampella, una de las mentes maestras detrás de la franquicia Call of Duty y figura clave en la industria global del entretenimiento, falleció en un incidente de tránsito a los 55 años. La noticia fue confirmada este lunes por el gigante del sector, Electronic Arts (EA), conmoviendo a la comunidad de desarrolladores y jugadores por igual.

El desarrollador y alto ejecutivo perdió la vida el pasado domingo mientras conducía su Ferrari por una carretera al norte de Los Ángeles, según informó la cadena local NBC4.

Detalles del accidente en Los Ángeles

De acuerdo con un comunicado oficial de la Patrulla de Carreteras de California, el vehículo se salió de la vía por razones que aún se investigan. "El automóvil chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas", reportaron las autoridades.

Fallecieron a causa de sus lesiones tanto el conductor como el pasajero, que salió despedido del vehículo.

Un video viral en redes sociales, corroborado por TMZ, parece mostrar el momento del accidente:

El legado de un pionero de los First-Person Shooters (FPS)

Los estudios liderados por Zampella no solo crearon algunos de los videojuegos más vendidos de la historia, sino que definieron el género de disparos en primera persona (FPS). Bajo su dirección, títulos como Battlefield o Call of Duty escalaron a la fama.

Este año, Battlefield 6 estableció un nuevo récord de ventas para la franquicia. Aquel juego de combate masivo ha conquistado a más de 100 millones de usuarios en las últimas dos décadas, en sus diversas versiones. Sin embargo, esa cifra no es la primera. A día de hoy, su otra joya, Call of Duty, cuenta con más de 100 millones de jugadores activos al mes.

"Uno tiene el sueño de que el juego sea popular, pero no creo que nunca esté preparado para ese nivel de éxito", reconoció el creativo en una entrevista con el portal especializado IGN, según AFP.

Tras comenzar en la década de 1990 como diseñador de juegos de disparos, cofundó Infinity Ward en 2002 y ayudó a lanzar Call of Duty en 2003. Más tarde, Activision adquirió su estudio.

Dejó esa última empresa en circunstancias polémicas y fundó Respawn Entertainment en 2010. Este estudio es responsable de títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi. Fue adquirido por Electronic Arts en 2017.

En EA, acabó encargándose de revitalizar la franquicia Battlefield, consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes de los videojuegos de disparos en primera persona modernos.

"Lo extrañaremos muchísimo"

"Estamos desconsolados por la pérdida de Vince Zampella, un líder creativo cuyo trabajo moldeó generaciones de jugadores y ayudó a definir lo que los juegos de acción y disparos modernos podrían ser", lo despidieron desde la cuenta oficial de Battlefield.

Sus colegas de Respawn también le dedicaron un comunicado similar al fundador del estudio "y querido amigo".

"Recordaremos a Vince por su entrega diaria, su confianza en sus equipos, su impulso a ideas audaces y su fe en Respawn y Battlefield. Y lo más importante, defendió lo que creía correcto para las personas detrás de esos estudios y nuestros jugadores, porque era importante", aseguraron. "Lo extrañaremos muchísimo".