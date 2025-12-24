Tragedia en Texas: al menos seis muertos, entre ellos un niño, en un accidente de avioneta

Publicado por Williams Perdomo 24 de diciembre, 2025

El cadáver de un militar de la Marina Armada mexicana que viajaba en una avioneta que se accidentó en Texas fue hallado. Con el hallazgo, informaron este miércoles autoridades, suman seis fallecidos durante el siniestro.

La nave realizaba el traslado médico de un paciente pediátrico con quemaduras para ser atendido en un hospital de Galveston, pero durante la aproximación se desplomó sobre las aguas de la bahía de la ciudad estadounidense.

Dos personas que sobrevivieron "se encuentran estables y reciben la atención correspondiente", detalló un comunicado de la Marina Armada.

"Ante este doloroso resultado, la SEMAR mantiene la coordinación interinstitucional e internacional, así como el acompañamiento cercano a los familiares, a fin de brindarles el apoyo y la atención necesarios", detalló la Marina en el comunicado.

Según medios mexicanos, las otras víctimas mortales son tres militares que formaban parte de la tripulación, un médico y el paciente, un niño de dos años. Las personas heridas son una enfermera y una mujer que acompañaba al niño.

De acuerdo con radares aéreos públicos, la avioneta militar despegó del aeropuerto de la ciudad mexicana de Mérida (sureste) y su rastro se perdió sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.