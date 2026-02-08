El DHS destituye a un alto funcionario de la CBP por filtraciones de información confidencial
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional advirtió que las divulgaciones ponen en riesgo directo a las fuerzas del orden.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destituyó esta semana a un alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) luego de que se descubriera que, presuntamente, había filtrado información confidencial a la prensa. De acuerdo con fuentes internas citadas por Fox News Digital, el agente habría compartido datos personales del personal de la CBP, así como detalles relacionados con negociaciones sobre el muro fronterizo.
El funcionario, cuyo nombre no fue revelado, fue retirado de su oficina en Washington, DC, después de que el DHS identificara la filtración. Las autoridades no han precisado cuánto tiempo habría durado la supuesta divulgación ni el alcance total de la información comprometida.
Amenazas en aumento y postura del DHS
Un portavoz del DHS advirtió que la divulgación de este tipo de información pone en riesgo directo a las fuerzas del orden. En declaraciones a Fox News Digital, señaló que el departamento enfrenta un aumento del 8.000% en amenazas de muerte contra su personal y subrayó que la filtración de datos sensibles es “terriblemente peligrosa”.
El mismo portavoz añadió que el DHS “es agnóstico respecto a tu posición, permanencia, nombramiento político o condición de funcionario de carrera” y que perseguirá a los responsables con todo el peso de la ley.
Revelaciones sobre una red de comunicaciones clandestina
La destitución ocurre días después de que una investigación de Fox News Digital revelara la existencia de una red de comunicaciones clandestina presuntamente utilizada por agitadores antiestadounidenses para coordinar acciones contra agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país.
Según ese informe, las tácticas incluyen el doxxing de agentes, el seguimiento de matrículas y la difusión de información personal del personal federal. Estas acciones, de acuerdo con la investigación, forman parte de un esquema organizado para identificar y ubicar a los agentes en distintos puntos del país.
Chats cifrados bajo investigación
Fuentes del DHS indicaron que no está claro si el funcionario despedido tuvo relación con estos grupos, ya que solo se ha confirmado que filtró información a la prensa.