Lluvias intensas y nieve marcarán la Nochebuena y la Navidad

Publicado por Williams Perdomo 24 de diciembre, 2025

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) informó de que se registrará un alto riesgo de lluvias excesivas en partes del sur de California este miércoles, mientras un escenario de tiempo invernal afectará a amplias zonas del país en los días previos y durante la Navidad.

Según el pronóstico, un frente asociado a un fenómeno meteorológico que se alejará de la costa noreste durante la mañana del miércoles permanecerá casi estacionario sobre el sureste del país hasta el viernes. Al mismo tiempo, la humedad que fluye desde el Golfo de México favorecerá el desarrollo de lluvias en sectores de los valles de Ohio y Tennessee hasta la tarde del miércoles.

Por otro lado, una onda de baja presión se formará sobre partes del valle medio del Misisipi y avanzará hacia el valle de Ohio y los Apalaches centrales para la mañana del jueves. Este fenómeno llevará lluvias a zonas del Atlántico Medio durante la mañana de Navidad.

En el borde norte de la franja de precipitaciones, se prevé la aparición de bolsas de lluvia y lluvia helada en áreas de Pensilvania, los Grandes Lagos y el norte del Atlántico Medio entre la Nochebuena y el día de Navidad.

A medida que la baja presión se aleje de Nueva Inglaterra, se desarrollarán nevadas de moderadas a fuertes en esa región hasta la tarde del miércoles, con nieve persistiendo en el noreste durante la Navidad. También se esperan nevadas de moderadas a fuertes en las montañas de Sierra Nevada, que podrían prolongarse hasta el viernes.

En la costa oeste, la humedad y los impulsos en niveles altos procedentes del Pacífico avanzarán hacia el este el miércoles, mientras un frente se desplaza tierra adentro. Este patrón provocará lluvias y nieve en las zonas más elevadas del noroeste del Pacífico, el norte de California y la región intermontañosa del norte.

Además, una intensa corriente de aire cargado de humedad producirá fuertes lluvias en California el miércoles, con precipitaciones muy intensas en partes del sur del estado. Ante este escenario, el WPC ha emitido un Riesgo Alto (nivel 4 de 4) de lluvias excesivas para el sur de California hasta la mañana del jueves. Se esperan inundaciones repentinas severas y generalizadas, incluso en zonas que normalmente no registran este tipo de episodios, con grave peligro para vidas y propiedades.

Asimismo, se ha señalado un Riesgo Leve de lluvias excesivas para el norte y centro de California, así como para partes del sur de Nevada durante el miércoles. Las nevadas intensas continuarán en Sierra Nevada hasta el viernes, mientras que lluvias y nieve en las elevaciones más altas afectarán a la Gran Cuenca y al suroeste del país.