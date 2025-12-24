La Universidad de Oklahoma despide a un profesor por discriminar a una estudiante que citó la Biblia

Publicado por Williams Perdomo 24 de diciembre, 2025

La Universidad de Oklahoma informó de que un profesor fue despedido luego de que una estudiante denunciara que fue discriminaba después de que reprobara en un trabajo en el que habló de su fe cristiana.

"Como se indicó previamente, la estudiante siguió dos procesos disponibles en la Universidad: el proceso de apelación de calificaciones en la facultad y la presentación de una denuncia formal por discriminación religiosa ilegal", escribió la universidad en un comunicado.

Se trata de la joven Samantha Fulnecky, una estudiante de tercer año de la escuela. Recibió cero de 25 en el puntaje de una tarea en la que hacía referencia a la Biblia después de que el asistente de enseñanza de posgrado William Mel Curth, que usa los pronombres ella/ellos, calificara el trabajo.

El profesor pidió a los alumnos que escribieran una respuesta a un artículo académico titulado Relaciones entre la tipicidad de género, las relaciones entre pares y la salud mental durante la adolescencia temprana, que analiza los resultados de un estudio sobre las normas de género entre estudiantes de secundaria y las ramificaciones sociales que los niños pueden enfrentar por no ajustarse a las normas de género.

La alumna, según Fox News que informó sobre la historia, respondió afirmando que los roles de género deben ser valorados y respetados, no menospreciados. Para respaldar su postura, citó Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se establece que Dios creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad, pero con funciones diferentes.

"Las mujeres, por naturaleza, desean hacer cosas propias de una mujer porque Dios nos creó con esos deseos femeninos en el corazón. Lo mismo aplica a los hombres. Dios creó a los hombres a imagen de su valentía y fuerza, y a las mujeres a imagen de su belleza. Él creó intencionalmente a las mujeres de manera diferente a los hombres, y debemos vivir con eso en mente", escribió en su ensayo.

Además, se conoció que también describió el impulso social hacia la identificación de género no binario como "demoníaco".

En la justificación por la calificación de cero, el profesor sostuvo que la joven no respondió a las preguntas y que tuvo "exceso de ideología personal" en la respuesta. También defendió que, a su juicio, la idea de sólo dos sexos no está respaldado por la ciencia y calificó la respuesta de la estudiante como "altamente ofensivo".

"Puede que usted personalmente no esté de acuerdo con esto, pero eso no cambia el hecho de que todas las principales asociaciones psicológicas, médicas, pediátricas y psiquiátricas de los Estados Unidos reconocen que, biológica y psicológicamente, el sexo y el género no son binarios ni fijos", dijo Curth.

"Definitivamente creo que me estaban castigando por lo que creo, porque expresé muy claramente en mi ensayo, en mi respuesta al artículo, mis creencias y lo que —no solo mis creencias—, dice la Biblia y Dios sobre el género y esos roles", dijo Fulnecky a Fox News Digital.