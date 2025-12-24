Un informe del HHS revela que Medicaid pagó más de 200 millones de dólares a beneficiarios fallecidos

Publicado por Misty Severi 24 de diciembre, 2025

Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos publicado el martes encontró que Medicaid pagó indebidamente más de 200 millones de dólares a proveedores de atención médica entre 2021 y 2022 por pacientes que ya habían fallecido.

El organismo de control interno dijo que su auditoría encontró que los programas de Medicaid pagaron 207 millones de dólares a organizaciones de atención administrada en nombre de inscritos fallecidos entre julio de 2021 y julio de 2022. Las fechas de fallecimiento correctas de los afiliados se registraron en el Archivo Maestro de Fallecimientos de la Administración de la Seguridad Social.

La OIG señaló que algunos de los programas de Medicaid ya han comenzado a recuperar los pagos en exceso, incluso antes de que la oficina les informara de los errores, e instó al gobierno federal a compartir más información con los estados para ayudar a recuperar el resto.

La oficina también destacó que las disposiciones de la ley One Big Beautiful Bill Act, que fue aprobada a principios de este año, pueden ayudar a minimizar los pagos no permitidos de Medicaid en el futuro, incluyendo una disposición que obliga a los estados a auditar sus listas de beneficiarios de Medicaid para eliminar a los beneficiarios fallecidos.

El informe llega después de que la Secretaria de Agricultura Brooke Rollins dijera el mes pasado que los pagos de prestaciones del SNAP también han ido a parar a personas fallecidas. Una forma de solucionar el problema es hacer que todos los beneficiarios vuelvan a solicitar las prestaciones.

