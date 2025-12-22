Publicado por Víctor Mendoza 21 de diciembre, 2025

James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie 'The Wire', falleció a los 46 años. Según informó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, el actor se habría quitado la vida.

Además de la citada serie de HBO, Ransone participó en películas como 'It: Chapter Two', 'The Black Phone' y 'The Black Phone 2', como así también en programas de televisión como 'Bosch' y 'Poker Face'.

En cuanto a su papel como Sobotka, The Huffington Post señaló que el actor había recibido "numerosos elogios por su interpretación cruda y matizada del personaje".

"Era un tipo ingenioso y cariñoso, con una inteligencia inagotable, y tuve la suerte de conocerlo. Estaba pasando por momentos difíciles —las fiestas son difíciles para mucha gente— y solo desearía que supiera que no estaba solo, que era querido”, expresó Joe Hill, autor del cuento que se adaptó a la película 'The Black Phone' , tras el fallecimiento de Ransone.

"Un actor único que me impresionó e inspiró continuamente”, agregó François Arnaud, actor del programa 'Heated Rivalry', en sus redes sociales.