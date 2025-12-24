La TSA se prepara para gestionar un récord de viajes durante estas fiestas

Publicado por Just The News | Brett Rowland | The Center Square 24 de diciembre, 2025

(The Center Square) - La Administración de Seguridad en el Transporte se prepara para una ajetreada -y posiblemente récord- temporada de viajes navideños hasta finales de año.

Los responsables de la TSA afirman que la agencia cuenta con todo el personal necesario y está preparada para controlar a 44,3 millones de viajeros en los controles de seguridad de los aeropuertos hasta el 4 de enero de 2026.

La agencia espera que el mayor volumen de viajeros sea de unos 2,86 millones el domingo 28 de diciembre.

El día de mayor actividad del año pasado fue el viernes 27 de diciembre, cuando la TSA controló a algo menos de 2,85 millones de viajeros.

"La TSA espera que en 2025 se vuelva a batir un récord tras las importantes mejoras introducidas este año para que la seguridad en los aeropuertos sea más fluida y segura", declaró en un comunicado Adam Stahl, alto funcionario de la TSA que desempeña las funciones del administrador adjunto.

En mayo, la TSA empezó a aplicar la ley REAL ID. Sin embargo, las tasas adicionales no entrarán en vigor hasta el año que viene.

A partir del 1 de febrero de 2026, la agencia remitirá a todos los pasajeros que no presenten una forma aceptable de identificación y aún quieran volar una opción para pagar 45 dólares para usar TSA ConfirmID para establecer la identidad.

© Just The News